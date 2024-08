Elon Musk stworzył „aimbota” do gier. Pierwszy na świecie pacjent Neuralink opowiada o implancie

Przez ostatni rok OPPO mocno inwestowało w sztuczną inteligencję, co przełożyło się na istotne postępy w modelowaniu 3D (ang. 3D image modeling), renderowaniu w super rozdzielczości (ang. super-resolution rendering), ray tracingu i oświetleniu globalnym (ang. global illumination). Współpracując z partnerami akademickimi i branżowymi, marka przyspiesza rozwój i demokratyzację smartfonów AI.

Współpraca ze środowiskiem branżowym, akademickim i badawczym

OPPO propaguje ścisłą współpracę między branżą, środowiskiem akademickim oraz badawczym w obszarze AI. Podczas tegorocznej edycji SIGGRAPH, marka po raz pierwszy zaprezentowała dwa rozwiązania przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Zhejiang, tym samym dzieląc się ze społecznością akademicką swoimi najnowszymi osiągnięciami badawczymi w dziedzinie mobilnej sztucznej inteligencji.Opracowana przez OPPO i Uniwersytet Zhejiang Mob-FGSR to technologia renderowania w super rozdzielczości w czasie rzeczywistym dla platform mobilnych. Ma ona wyznaczyć nowy punkt odniesienia w zakresie super rozdzielczości oraz interpolacji i ekstrapolacji klatek (ang. frame interpolation and extrapolation).

Mob-FGSR rekonstruuje wektory ruchu poprzez tzw. splatting, eliminując potrzebę stosowania wysokiej klasy procesorów graficznych lub sprzętu do estymacji przepływu optycznego. Technologia ta umożliwiają precyzyjne przewidywanie ruchu na poziomie pikseli oraz wydajne generowanie klatek interpolacji i ekstrapolacji. Pozwala to znacznie zmniejszyć wymagania sprzętowe i skrócić czas przetwarzania. Na chwilę obecną OPPO udało się uzyskać szybkie generowanie klatek 720P i 1080P oraz przetwarzanie w super rozdzielczości na procesorze Snapdragon 8 Gen 3. Technologia Mob-FGSR ma zrewolucjonizować doświadczenia płynące z rozgrywki na smartfonach OPPO.

Kolejnym istotnym efektem współpracy między branżą a środowiskiem akademickim, zaprezentowanym podczas konferencji, jest technologia Portrait3D. Ma ona szerokie zastosowanie w wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości, grach mobilnych i mediach społecznościowych, umożliwiając użytkownikom tworzenie realistycznych wirtualnych awatarów. Portrait3D jest w stanie tworzyć unikalne modele postaci również na podstawie opisów tekstowych, co stanowi ogromny postęp w obszarze generowania trójwymiarowych portretów.

Ponadto podczas konferencji SIGGRAPH 2024, OPPO zaprezentowało dwa przełomowe opracowania powstałe w laboratorium marki, a także w Centrum Sztucznej Inteligencji (AI Center), dotyczące cyfrowych ludzi 3D (ang. 3D digital humans) oraz rekonstrukcji renderowania 3D (ang. 3D rendering reconstruction). Technologia UltrAvatar może generować wirtualnych ludzi 3D o realistycznych cechach z pojedynczego obrazu lub tekstu. Z kolei technologia Spacetime Gaussian Feature Splatting umożliwa renderowanie w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym w 8K przy 60 klatkach na sekundę. W przyszłości OPPO będzie kontynuować współpracę ze środowiskiem akademickim, a także planuje poszerzyć zakres dziedzin badawczych, dążąc do stworzenia otwartego i zintegrowanego ekosystemu innowacji.

Rewolucja w telefonach z AI dzięki innowacjom w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji

Przełomowe technologie to nie wszystko, co pokazało OPPO podczas SIGGRAPH 2024 – odbyła się tam również prezentacja najnowszych modeli smartfonów AI marki: OPPO Find X7 Ultra i OPPO Reno12 Pro.

Szczególną uwagę uczestników konferencji zwróciła funkcja Gumka AI, oparta na zaawansowanej, autorskiej technologii rozpoznawania i generowania obrazu AI. Pozwala ona za pomocą jednego dotknięcia usuwać niechciane elementy, rewolucjonizując tym samym sposób edycji zdjęć. OPPO zaprezentowało również AI Toolbox i AI Studio, które po raz pierwszy pojawiły się w serii OPPO Reno12. AI Toolbox to dodatek do inteligentnego paska bocznego. W jego skład wchodzą trzy podstawowe funkcje: Pisanie AI, Mowa AI oraz Podsumowanie AI, wszystkie stworzone z myślą o zwiększeniu produktywności.

AI Studio wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji serii OPPO Reno12, pozwalając w łatwy sposób tworzyć portrety o jakości studyjnej z różnorodnym tłem.Ponadto OPPO zaprezentowało kilka przełomowych technologii opracowanych przez Computing & Graphics Research Institute we współpracy z Qualcomm i pomyślnie wdrożonych w procesorze Snapdragon 8 Gen 3: najnowszy holograficzny silnik renderowania meteorologicznego, zaawansowany mobilny ray tracing i technologie oświetlenia globalnego, a oprócz tego także pierwszą symulowaną tapetę z efektem ray tracingu dla urządzeń składanych oraz ruchomą tapetę z efektem falowania wody, która po raz pierwszy pojawiła się w serii OPPO Reno12. W ten sposób OPPO po raz kolejny udowodniło, że nieustannie dąży do tego, żeby rozwijać rynek urządzeń mobilnych.

W czerwcu 2024 r. marka ogłosiła swoje zaangażowanie w zwiększenie dostępności smartfonów ze sztuczną inteligencją, sygnalizując tym samym rewolucję technologiczną związaną z AI w smartfonach. OPPO to pierwsza firma na rynku, która wprowadza funkcje generatywnej sztucznej inteligencji we wszystkich liniach produktów smartfonów. W ciągu roku, AI będzie dostępna w telefonach około 50 milionów użytkowników.OPPO jest liderem innowacji w obszarze sztucznej inteligencji. Aktywnie wspiera ścisłą współpracę między branżą a środowiskiem akademickim, aby rozwijać praktyczne zastosowania AI i podnosić jakość doświadczeń użytkowników. Wprowadzając kolejne rozwiązania i udostępniając je użytkownikom na całym świecie, OPPO będzie kształtować przyszłość mobilnej sztucznej inteligencji i zapoczątkuje nową erę telefonów AI.