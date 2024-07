Meta chce, żeby twórcy wykorzystywali swoje klony AI do tworzenia treści. Jak to ma działać?

Mocna konstrukcja klasy premium

OPPO Reno12 FS 5G wprowadza nowy wygląd aparatów - Cosmos Ring, który rewolucjonizuje design serii Reno. Starannie wykonany okrągły moduł aparatu na tylnej obudowie dodaje urządzeniu nie tylko elegancji, ale również funkcjonalności. Wyspę aparatów otacza dioda powiadomień Halo Light, która oferuje nie tylko różnorodne, konfigurowalne efekty świetlne, ale służy również jako dyskretny system powiadomień, który informuje użytkowników o połączeniach, wiadomościach i ładowaniu.

OPPO Reno12 FS 5G został wyposażony w inteligentny ekran z odświeżaniem adaptacyjnym 120 Hz. Dodatkowo w ekranie zastosowano technologię OPPO Splash Touch. To rozwiązanie zapewnia prawidłowe działanie wyświetlacza nawet wtedy, gdy ekran lub ręce użytkownika są mokre. Ponadto smartfon oferuje najwyższy poziom inteligentnej ochrony oczu, minimalizując emisję niebieskiego światła i utrzymując optymalną temperaturę barw przez cały dzień.

OPPO Reno12 FS 5G może pochwalić się dużą wytrzymałością. Wszystko za sprawą rozwiązania All-Round Armour, chroniącego obudowę przed upadkami, zadrapaniami, naciskiem i rozpryskami wody. Solidna obudowa obejmuje szklany ekran i opracowaną przez OPPO ramkę ze stopu o wysokiej wytrzymałości. Producent zadbał również o zabezpieczenie elementów wewnętrznych. Odpowiada za to technologia Gąbczastego wypełnienia. Dzięki niej OPPO Reno12 FS 5G otrzymał normę IP64 oraz certyfikat 5 gwiazdek w testach SGS Performance Multi-Scene Protection. Smartfon o wymiarach 7,69 mm (ciemnozielony) i 7,76 mm (pomarańczowy) waży zaledwie 187g. Dzięki temu jest lekki i pewnie leży w dłoni.

Odkrywaj AI na własną rękę

Smartfon OPPO Reno12 FS 5G został zaprojektowany po to, by udostępnić technologię AI szerokiemu gronu użytkowników. Mowa tu o zaawansowanych funkcjach generatywnej AI (GenAI), które zwiększają produktywność w pracy, a także zapewniają codzienną rozrywkę. Wśród tych technologii warto wspomnieć o Gumce AI 2.0, która oferuje możliwość usunięcia przechodniów lub obiektów ze zdjęć za pomocą jednego dotknięcia, a także naturalne wypełnienie generowanego tła. Z kolei Inteligentne konturowanie AI 2.0 to zaktualizowana o nowe opcje technologia, działająca teraz z większą dokładnością. Pozwala ona na wycinanie wielu obiektów, które można zapisać jako samodzielne naklejki do wykorzystania w przyszłości.Oprócz funkcji fotograficznych AI, OPPO Reno12 FS 5G ma na pokładzie szereg inteligentnych narzędzi zwiększających produktywność, takich jak Podsumowanie Nagrania AI – rozwiązanie, które umożliwia przetwarzanie nagrań głosowych i wyodrębnienie kluczowych informacji w formie pisemnego podsumowania. Jeszcze więcej opcji znajduje się w pakiecie AI Toolbox, w tym Pisanie AI do tworzenia szybkich wiadomości e-mail, postów w mediach społecznościowych i komentarzy, Podsumowanie AI przeanalizuje zawartość wybranej strony, tworząc tekstowe podsumowanie zawierające najważniejsze elementy oraz Mowa AI do czytania artykułów na głos.

Naturalne i wyraźne zdjęcia

Smartfon OPPO Reno12 FS 5G został wyposażony we wszechstronny zestaw obiektywów. Dzięki niemu portrety są lepiej wyostrzone i oddają naturalne barwy. Zaplecze fotograficzne to obiektyw główny o rozdzielczości 50 MP, aparat makro 2 MP oraz ultraszerokokątny obiektyw 8 MP o kącie widzenia 112 stopni. Z przodu znajduje się aparat do selfie 32 MP. Smartfon został wyposażony także w Profesjonalny tryb portretowy, który wykorzystuje zarówno aparat główny, jak i aparat makro, aby zapewnić efekt rozmycia bokeh oraz retusz AI, gwarantujący żywy i naturalny charakter kadru.

Zawsze na łączach

OPPO Reno12 FS 5G to także najwyższa wydajność sieci w historii serii. Odpowiada za nią technologia OPPO AI LinkBoost w połączeniu z Systemem anten 360°, który wykorzystuje AI w celu zwiększenia odbioru sygnału i optymalizacji wyboru sieci, inteligentnie dostosowując się do trudnych warunków sieciowych. AI LinkBoost gwarantuje użytkownikom najlepsze możliwe połączenie, np. przyspiesza udostępnianie wideo i zmniejsza buforowanie połączeń wideo w zatłoczonych sieciach lub tych o słabym sygnale. Również po wyjściu z windy funkcja pomaga OPPO Reno12 FS 5G szybko ponownie połączyć się z siecią – o 36% szybciej niż poprzednia generacja. Dodatkowo zwiększa dokładność lokalizacji podczas nawigacji za pomocą Google Maps. Natomiast w skrajnych przypadkach, bez zasięgu sieci, komunikację wspiera OPPO BeaconLink. Rozwiązanie obsługuje połączenia głosowe między urządzeniami OPPO przez Bluetooth w oparciu o samodzielnie opracowany protokół, umożliwiając połączenie sieciowe ad-hoc, nawet wtedy, gdy użytkownik znajduje się w miejscu całkowicie pozbawionym łączności.

Wydajność i płynność

OPPO Reno12 FS 5G jest wyposażony układ MediaTek Dimensity 6300, który oferuje ogólną poprawę efektywności energetycznej o 10% w porównaniu do poprzedniej generacji. Smartfon jest dostępny w konfiguracji 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane, z możliwością dodatkowego wirtualnego rozszerzenia pamięci RAM o 12 GB dzięki technologii Rozszerzenia pamięci RAM. Z kolei silnik Trinity od OPPO zapewnia długą płynność systemu poprzez precyzyjne przydzielanie zasobów obliczeniowych. Dzięki tym ulepszeniom, Reno12 FS 5G przeszedł 50-miesięczny test wytrzymałości, gwarantując stabilność systemu przez ponad cztery lata użytkowania.

Dzięki baterii 5000 mAh, OPPO Reno12S F 5G może zapewnić do blisko dwóch dni regularnego użytkowania lub około 14 godzin oglądania wideo na platformach społecznościowych. Dzięki zastosowanym technologiom, bateria jest również w stanie utrzymać optymalną wydajność przez ponad cztery lata standardowego użytkowania. Ponadto telefon wyposażono w system szybkiego ładowania 45W SUPERVOOC™, który umożliwia pełne naładowanie baterii w 71 minut. Natomiast 10-minutowe ładowanie od 1% może dać ponad 7 godzin odtwarzania muzyki lub ponad 6 godzin rozmów.

Dostępność i cena

OPPO Reno12 FS 5G dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – pomarańczowej (Amber Orange) oraz ciemnozielonej (Olive Green). Smartfon z 12 GB pamięci RAM I 512 GB pamięci na dane dla użytkownika, można kupić w cenie 1699 zł. W ofercie specjalnej, od 25.07 do 12.08.2024 r. lub do wyczerpania zapasów, będzie dostępny od 1499 zł. Dodatkowo w ofercie OPPO znajduje się smartfon OPPO Reno12 F 5G w konfiguracji 8 GB pamięci RAM I 256 GB pamięci na dane, który został wyceniony na 1399 zł.

