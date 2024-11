Oto zwycięzcy globalnej edycji HUAWEI XMAGE Awards 2024

Polska była jednym z trzech państw na świecie z największą liczbą zgłoszeń. Najpopularniejszymi wykorzystywanymi seriami telefonów były HUAWEI Pura 70, HUAWEI P60 i HUAWEI P40.

3 najlepsze zdjęcia, które zdobyły serca jury

Nagrody główne otrzymały: „Catching a Cloud” autorstwa Chena Yonga z Chin, „Pick a Beak” Justina Mendozy z Filipin oraz „Sisters” Kingii Choińskiej z Polski. Każdy ze zwycięzców otrzyma 10 000 USD (przed opodatkowaniem) z funduszu twórczego XMAGE, by wesprzeć ich działalność fotograficzną i zachęcić do dalszego tworzenia z wykorzystaniem urządzeń Huawei.

Polscy laureaci inspirujących kategorii

Swoje prace można było przesyłać w następujących kategoriach: Chwile, Twarze, Styl, So Far So Close, Hello Life, Ostrosć x Czas, Sztuka i Moda, Akcja (kategoria wideo). Z nadesłanych zgłoszeń wyłoniono łącznie 18 zwycięzców kategorii, którzy otrzymają po 1500 USD. Jury wskazało również 38 zdobywców drugiego miejsca, w tym kolejne dwie osoby z Polski: Monika Grobelna w kategorii Sztuka i Moda oraz Michał Czerniga w kategorii Chwile, oboje dostaną nagrody w wysokości 1000 USD.

XMAGE Awards – globalny konkurs fotografii mobilnej

Wydarzenie organizowane jest corocznie od 2017 roku, biorą w nim udział fanki i fani fotografii z ponad 170 krajów świata. Od momentu powstania konkurs zgromadził prawie 5 milionów zgłoszeń. Tym samym XMAGE Awards stało się ważnym globalnym wydarzeniem fotograficznym, pozwalającym każdemu, kto robi zdjęcia swoim smartfonem, wyrażać emocje, pokazać pewność siebie i uwolnić moc fotografii mobilnej.

Nazwa XMAGE Awards, nawiązuje do XMAGE – przełomowej koncepcji wprowadzonej w 2022 roku, która już dziś jest symbolem innowacji technologicznych Huawei. Celem projektu jest tworzenie przełomowych rozwiązań w fotografii mobilnej poprzez rozwój systemów optycznych, mechanicznych oraz obrazowania i przetwarzania obrazu w urządzeniach Huawei. Pełna lista zwycięzców jest dostępna na stronie

