Piękne, niezawodne i idealne do sportu! Praktyczna strona Huawei FreeBuds Pro 4

Dane techniczne:

Waga: 6,1 g (jedna słuchawka)

Wymiary: 26,7 x 20,1 x 21,7 mm (jedna słuchawka)

Pojemność baterii: 55 mAh (słuchawka), 580 mAh (etui ładujące)

Wersja Bluetooth: 5.2

Kodeki audio: AAC, SBC, LDAC

Przetworniki: 11 mm dynamiczne

Czas pracy: do 7 godzin (z wyłączonym ANC), do 4,5 godziny (z włączonym ANC)

Czas pracy z etui: do 30 godzin (z wyłączonym ANC), do 20 godzin (z włączonym ANC)

Cena: 749 zł

Recenzja słuchawek bezprzewodowych Huawei FreeBuds Pro 4

Pierwszym i najważniejszym aspektem, na który zwracamy uwagę przy ocenie słuchawek, jest jakość dźwięku. Huawei FreeBuds Pro 4 to douszne słuchawki bezprzewodowe, które oferują aktywną redukcję szumów (ANC), tryb Ambient Sound, wysoką jakość dźwięku oraz długi czas pracy na baterii. Słuchawki te wykorzystują technologię Bluetooth 5.2 i obsługują kodeki audio AAC, SBC oraz LDAC, co gwarantuje wysoką jakość dźwięku. Wewnątrz znajdziemy 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które mają zapewnić bogaty bas i czyste tony wysokie.

Dzięki technologii adaptacyjnej redukcji szumów, użytkownicy mogą na bieżąco dostosować poziom ANC do otoczenia. W praktyce oznacza to, że podczas użytkowania na ulicy słuchawki skutecznie eliminują hałas z otoczenia, a w cichszym miejscu można włączyć tryb transparentności, który pozwala na odbieranie dźwięków z otoczenia, nie ściągając słuchawek.

Komfort noszenia i użytkowania

Dopasowanie słuchawek do ucha jest kluczowe dla komfortu użytkowania, a FreeBuds Pro 4 nie zawiodą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Testowany model słuchawek jest bardzo lekki i wygodny w noszeniu. Słuchawki te dobrze leżą w uszach i nie powodują dyskomfortu nawet podczas długotrwałego użytkowania. W zestawie znajdziemy kilka rozmiarów wkładek dousznych, dzięki czemu każdy może dopasować je do swoich uszu. Słuchawki te są również odporne na pot i zachlapania (IP54), co oznacza, że można ich używać podczas treningu lub w deszczu. I nie jest to slogan marketingowy. Huawei FreeBuds Pro 4 przetestowałem biegając deszczu, mrozie i solidnym wietrze. Dają radę!

Bateria i czas pracy

Huawei FreeBuds Pro 4 oferują bardzo długi czas pracy na baterii. Na jednym ładowaniu słuchawki działają nawet do 7 godzin (z wyłączonym ANC) lub do 4,5 godziny (z włączonym ANC). Z etui ładującym czas użytkowania wydłuża się do około 30 godzin. Co istotne, słuchawki wspierają szybkie ładowanie – jedynie 15 minut ładowania wystarcza na około 2 godziny słuchania muzyki, co jest niezwykle praktyczne w codziennym użytkowaniu.

Konstrukcja i jakość wykonania

FreeBuds Pro 4 zachwycają nie tylko parametrami technicznymi, ale i estetyką. Posiadają nowoczesny i elegancki design, a ich wykonania wykorzystano materiały nieprzeciętnej jakości. Dzięki estetycznemu etui ładującemu, łatwo można je schować w kieszeni, co czyni je niezwykle praktycznymi w codziennym użytkowaniu.

Oprogramowanie i obsługa aplikacji

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4 współpracują z aplikacją mobilną Huawei AI Life, która pozwala na personalizację ustawień, aktualizację oprogramowania oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak test dopasowania wkładek dousznych. Aplikacja jest intuicyjna i łatwa w obsłudze.

Podsumowanie

Huawei FreeBuds Pro 4 to bardzo udane słuchawki bezprzewodowe, które oferują wysoką jakość dźwięku, komfort użytkowania, wiele przydatnych funkcji oraz długi czas pracy na baterii. Słuchawki te mogą z powodzeniem konkurować z najlepszymi modelami na rynku i mimo nie najniższej ceny - mają dobry stosunek jakości do ceny. Huawei FreeBuds Pro 4 to znakomity wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości słuchawek bezprzewodowych. Osobiście mogę je polecić biegaczom i osobom, które cenią sobie wysoki komfort słuchania muzyki i podcastów w czasie ruchu - bez ciągłego poprawiania słuchawek lub obawy o ich utratę.