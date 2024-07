Połączysz się do Wi-Fi bez hasła! Znajdź ten jeden przycisk!

Dodatkowe logowanie do usług Microsoft? Wystarczy jeden klik, by dać się złapać!

Szybki sposób na połączenie z siecią bezprzewodową bez konieczności ręcznego wprowadzania hasła? To nie jest niemożliwe! WPS automatyzuje proces konfiguracji sieci. Opcję tę wbudowaną ma od 2006 roku w zasadzie większość dostępnych na rynku ruterów. Swój smartfon, TV lub laptop możesz podłączyć w zaledwie chwilę i nie martwić się przepisywaniem hasła, które jak każdy wie nie jest łatwe, za to łatwo jest się w nim pomylić!

Jak znaleźć przycisk WPS na routerze WiFi?

Na większości ruterów przycisk WSP znajduje się z boku lub tyłu urządzenia. Wystarczy go nacisnąć, by ruter przeszedł w automatyczny tryb udostępniania sieci. Nie ma również konieczności wpisywania hasła! Funkcja przyda wam się szczególnie, gdy odwiedzają was znajomi. Jest to przy tym wszystkim opcja bezpieczna, która wciąż zapewnia nam poufność danych.

Jaki prezent dla fana Apple? Gadżety do iPhone, iPad, Macbook i wiele więcej!

WPS na routerze WiFi - jak się połączyć?

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na naszym ruterze należy wybrać w opcjach urządzenia, które chcemy z nim połączyć ustawienia Wi-Fi i wyszukać internet gospodarza. Urządzenie powinno automatycznie pobrać wszystkie ustawienia, a co za tym idzie, nie będzie potrzeby wpisywania hasła. Możliwe, że twoje urządzenie poprosi o kod PIN (który jest szczęśliwie dużo krótszy niż przypisane nam hasło). Kod PIN do WPS znajduje się na obudowie routera.

Pamiętajcie, że jeśli wasz ruter jest jednym z nowszych modeli, to najpewniej oferuje możliwość połączenia przez NFC. Działa to na zasadzie połączenie z siecią WiFi poprzez zbliżenie urządzenia do routera.