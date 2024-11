Niezrównana wydajność dzięki Snapdragon 8 Elite

Procesor Snapdragon 8 Elite pozycjonuje realme GT 7 Pro jako lidera wydajności, osiągając w benchmarku AnTuTu wynik przekraczający 3 miliony - tym samym przewyższając iPhone'a 16 Pro Max i wyznaczając kamień milowy, w którym Android wygrywa z systemem iOS pod względem wszechstronnej mocy. Zbudowany w technologii procesowej 3 nm i ośmiordzeniowej architekturze 2+6 taktowanej zegarem ponad 4 GHz, chipset ten łączy wyjątkową szybkość i energooszczędność, zapewniając najwyższą wydajność opartą na sztucznej inteligencji i efektywność energetyczną.

Pionierskie, doskonałe obrazowanie całej sceny z pierwszym w branży trybem podwodnym

GT 7 Pro rewolucjonizuje fotografię smartfonową dzięki obiektywowi peryskopowemu Sony IMX882 i 3-krotnemu zoomowi optycznemu, zapewniając wyrazistość przewyższającą konkurentów. Najnowszy smartfon realme wprowadza również pierwszą w branży funkcję fotografii podwodnej z klasą szczelności IP69, która umożliwia fotografowanie na głębokości do 2 metrów przez 30 minut (producent rekomenduje stosowanie tego trybu w słodkiej wodzie).

Dodatkowo, flagowiec realme został wyposażony w innowacyjne tryby wspierane przez sztuczną inteligencję. Szybka migawka AI usprawnia fotografowanie akcji z niezrównaną prędkością i wyrazistością, obsługując do 30 zdjęć na sekundę z czasem otwarcia migawki 1/10 266 sekundy. Tryb widoczności w nocy AI gwarantuje wyraźne zdjęcia nawet w warunkach słabego oświetlenia. Natomiast funkcja Live Photo umożliwia szybsze i łatwiejsze dzielenie się momentami w mediach społecznościowych na platformach takich jak Instagram.

Innowacyjny wyświetlacz Eco² OLED PLUS we współpracy z firmą Samsung

Opracowany we współpracy z Samsung Display, 6,78-calowy wyświetlacz Eco² OLED w GT 7 Pro oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, natychmiastową częstotliwość próbkowania dotyku 2600 Hz i szczytową jasność 6500 nitów - idealną do użytkowania ekranu smartfona nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Szersza gama kolorów DCI-P3 120% zapewnia żywe, realistyczne efekty wizualne, dzięki czemu urządzenie wypada znacznie lepiej na tle swoich konkurentów. Co więcej, obsługa HDR10+ i Dolby Vision podnosi jakość obrazu, a poczwórnie zakrzywiona konstrukcja zapewnia wciągającą, elegancką estetykę.

Najdłuższa żywotność baterii w historii

Wbudowana w GT 7 Pro bateria o pojemności 6500 mAh wykorzystuje zaawansowaną technologię anody krzemowo-węglowej, zapewniając niezrównaną trwałość i wydajność w niskich temperaturach, nawet do -30°C. W połączeniu z ładowaniem SUPERVOOC o mocy 120 W, GT 7 Pro ładuje się do 50% w zaledwie 13 minut i w pełni w 37 minut. Największa w segmencie bateria i najszybsze ładowanie, w połączeniu z najnowszym procesorem i energooszczędnym wyświetlaczem Eco², zapewniają zdecydowanie najtrwalszą baterię dla urządzenia.

Debiut realme UI 6.0 z zaawansowaną innowacją AI

realme GT 7 Pro, zasilany przez NEXT AI i debiutujący w realme UI 6.0, wprowadza przełomowe funkcje, takie jak Szkicownik AI, która przekształca proste rysunki w szczegółowe wizualizacje, oraz Superrozdzielczość AI w grach, poprawiająca wizualizacje gier do rozdzielczości 1,5K dla wciągających wrażeń.

Oszałamiający design inspirowany eksploracją kosmosu

realme GT 7 Pro prezentuje odważny design inspirowany planetą Mars, celebrując ducha eksploracji. Jego aluminiowa ramka klasy lotniczej zapewnia trwałość i wyjątkowy komfort użytkowania. Uzupełniony o elegancki, poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz Eco² OLED, flagowiec realme debiutuje w uderzających kolorach pomarańczowym i szarym, uosabiając innowacje i odkrycia.

Ceny i dostępność

Od dziś do 15 grudnia, GT 7 Pro dostępny będzie w specjalnej ofercie na start sprzedaży:

GT 7 Pro (12/512) w cenie 3999 zł,

GT 7 Pro (12/256) w cenie 3699 zł.

Co więcej, w trakcie trwania oferty, do zakupionego smartfona użytkownik otrzyma ładowarkę 120 W gratis. GT 7 Pro (12/512) w specjalnej ofercie dostępne są w sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, a także na Allegro oraz realmeshop.pl, a także u operatorów sieci Play, T-mobile oraz Plus.

GT 7 Pro (12/256) w specjalnej ofercie dostępne są w sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, a także na Allegro oraz realmeshop.pl. Od 16 grudnia GT 7 Pro cena regularna urządzeń wyniesie:

GT 7 Pro (12/512) - 4799 zł,

GT 7 Pro (12/512) - 4499 zł.