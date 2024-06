Powstał tablet dla prawdziwych miłośników muzyki! Ma aż 8 głośników JBL!

Tajny numer telefonu. Musisz go mieć w 2024 roku! Jak go zdobyć?

„Tablety ewoluują, zaspokajają potrzeby konsumentów, zarówno jeśli chodzi o pracę, naukę i rozrywkę, oferują zbalansowane połączenie mobilności i wydajności” – skomentował Tony Chen, vice president of Tablets, Intelligent Devices Group w Lenovo. „Wraz z ożywieniem na rynku tabletów1 klienci mogą oczekiwać większego zróżnicowania produktów Lenovo dzięki funkcjom, które spełniają ich specyficzne wymagania. Lenovo Tab Plus to doskonały przykład wszechstronnego tabletu, który zapewnia najwyższej jakości dźwięk i prawdziwie wciągającą rozrywkę”.

Inspiracja w każdym dźwięku

Lenovo Tab Plus, urządzenie dla miłośników muzyki, potrafi przekształcić praktycznie każde miejsce w osobiste centrum rozrywki dzięki czystemu dźwiękowi stereo o mocy 26 W. Tablet został wyposażony w osiem głośników JBL Hi-Fi, w tym cztery matrycowe głośniki wysokotonowe i cztery głośniki niskotonowe o zrównoważonej sile, umieszczone w 4 komorach audio o łącznej pojemności 22 ml. Lenovo Tab Plus ożywi każdą przestrzeń dzięki głębszym basom i wyraźniejszym wysokim tonom. Ponadto jest on wzmocniony technologią DolbyAtmos® i obsługuje dźwięk wysokiej rozdzielczości o częstotliwości 24 bitów i 96 kHz podczas korzystania ze słuchawek.

Aby zmaksymalizować funkcjonalność tabletu oraz systemu audio zaprojektowanego i skonstruowanego we współpracy z JBL, Lenovo Tab Plus może być używany jako głośnik Bluetooth®. Zapewni wtedy płynny dźwięk, przesyłany strumieniowo z urządzenia przenośnego, np. smartfona, w dowolnym miejscu. Wyposażony jest również w zintegrowaną podstawkę zapewniającą możliwość regulacji kąta nachylenia do 175 stopni. W celu maksymalnego dostosowania jest on wyposażony w spersonalizowaną kontrolę głośności aplikacji, która pozwala precyzyjnie dostroić ustawienia audio. Dzięki regulacji głośności aplikacji tablet automatycznie zwiększa głośność, gdy otwarta jest ulubiona aplikacja muzyczna lub podcast, a ścisza dźwięk, gdy użytkownik korzysta na przykład z przeglądarki.

Idealna rozrywka bez przerwy

Lenovo Tab Plus zapewnia kompleksową rozrywkę, dopasowuje możliwości audio do 11,5-calowego wyświetlacza 2K z certyfikatem TUV i częstotliwością odświeżania 90 Hz, który oferuje żywy obraz stanowiący doskonałe uzupełnienie wyrazistych dźwięków i głębokich basów. Ekran z certyfikatem TUV został poddany testom pod kątem poziomu niebieskiego światła i migotania, aby zagwarantować optymalny komfort dla oczu. Aby umożliwić nieprzerwaną rozrywkę w podróży, tablet jest wyposażony w baterię 8600 mAh, zapewniającą maksymalny czas transmisji strumieniowej wynoszący 12 godzin i szybkie ładowanie 45 W, pozwalające w pełni naładować tablet w zaledwie 90 minut.

Najnowszy tablet Lenovo jest wyposażony w procesor MediaTek Helio G99, oferuje do 256 GB wbudowanej pamięci4 z opcją rozszerzenia za pomocą karty MicroSD (sprzedawanej oddzielnie) oraz stopień odporności na wodę i kurz IP525. Posiada wbudowany tryb immersyjnego czytania, który symuluje kolory prawdziwej kartki książki, i może być używany jako cyfrowa ramka na zdjęcia lub zegar w trybie gotowości. Tryb gotowości jest automatycznie aktywowany, gdy tablet nie jest używany i ładuje się w orientacji poziomej na podstawce.

Lenovo Tab Plus zapewnia bezpieczeństwo użytkowników dzięki pulpitowi prywatności, który pozwala właścicielowi zarządzać uprawnieniami. Aktualizacje są dostępne przez dwa lata, a poprawki bezpieczeństwa przez cztery – do czerwca 2028 r. Tablet jest dostępny z usługą Lenovo Premium Care6 zapewniającą spersonalizowane wsparcie techniczne oraz Lenovo Accidental Damage Protection One6 chroniącą przed przypadkowymi upadkami lub zalaniem. Jest on kompatybilny z piórem Lenovo Tab Pen Plus, ładowarką sieciową Lenovo 68W USB-C, bezprzewodową klawiaturą Lenovo Multi-Device oraz etui ochronnym wykonanym z materiału Dupont Tyvek i skóry poliuretanowej.

Tablet Lenovo Tab Plus jest już dostępny na wybranych rynkach światowych w cenie początkowej zaczynającej się od 279 euro (z VAT) i 289,99 dolarów.

Tablet Lenovo Tab Plus w Polsce dostępny w sprzedaży będzie od 3 lipca w cenie początkowej zaczynającej się od 1499 zł.

