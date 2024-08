- Niezależnie od tego, czy jesteś ultrabiegaczem, zawodnikiem biegów przygodowych, podróżnikiem, czy kimś pomiędzy, Enduro 3 został stworzony z myślą o tych, którzy obierają za swój cel najdłuższe dystanse. Dzięki niesamowitej żywotności baterii, lekkiej konstrukcji i wstępnie zainstalowanym mapom TopoActive , Enduro 3 jest gotowy, aby pomóc Ci przekroczyć własne granice, gdy sięgasz po najśmielsze marzenia – mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej.

Najlepsza w swojej klasie soczewka solarna

Garmin Enduro 3, z wiodącym w branży czasem pracy baterii z ładowaniem solarnym, umożliwia rejestrowanie danych podczas biegu jeszcze dłużej. Większa, bardziej efektywna soczewka solarna zapewnia ponad dwukrotnie więcej energii słonecznej niż poprzedni model Enduro, co przekłada się na do 320 godzin pracy na baterii w trybie GPS lub do 90 dni pracy na baterii w trybie smartwatcha2. Co więcej, technologia SatIQ™ - która automatycznie przełącza się między trybami GPS - zapewnia doskonałą dokładność pozycjonowania wielopasmowego GPS nawet do 120 godzin.

Zmierz się z najtrudniejszymi wyzwaniami

Specjalna konstrukcja: 51-milimetrowy tytanowy bezel, odporna na zarysowania szafirowa soczewka i wygodny nylonowy pasek UltraFit zostały stworzone z myślą o sportach wytrzymałościowych i noszeniu w każdych warunkach pogodowych.

Wbudowana latarka LED: wygodna kontrola trybu świecenia, zmienna intensywność światła, czerwone światło i tryb stroboskopowy pomagają poprawić świadomość sytuacyjną po zmroku –na przykład podczas całodniowych wyścigów, podczas szukania zagubionej zabawki pod kanapą, albo podczas czytania menu w słabo oświetlonej restauracji. Gotowy na przygody na szlaku: dane pułapu tlenowego, tempa dostosowanego do nachylenia trasy i przewodnik NextFork™ przydadzą się podczas treningów i startów w terenie.

Udoskonalona nawigacja: Ustaw cel wędrówki, biegu lub jazdy na rowerze i korzystaj z dynamicznego wyznaczania trasy w obie strony, które dostosowuje kurs, aby pozostać w zgodzie z harmonogramem. Na mapach TopoActive można także przeglądać ukształtowanie terenu i skorzystać z danych tysięcy pól golfowych i ośrodków narciarskich na całym świecie.

Zaawansowane funkcje treningu siłowego: ukierunkowane 4-6-tygodniowe plany treningu siłowego, pomogą osiągnąć własne cele oraz wzmocnić ciało pod kątem specyfiki ulubionej dyscypliny – np. biegu trailowego, jazdy na rowerze, czy wędrówek.

Najlepsze narzędzie dla tych, którzy wymagają nieprzeciętnej wydajności

Enduro 3 dostarcza wysokiej jakości parametry wydajności, takie jak pułap tlenowy, obciążenie treningowe, aklimatyzacja termiczna i wysokościowa oraz wiele innych. Dodatkowo, monitorowanie VO2 max w biegach trailowych automatycznie dostosowuje się do warunków zewnętrznych, które mogą wpływać na efektywność biegu. Aktywność ultrarun zawiera licznik odpoczynku i pozwala zawodnikom rejestrować czas spędzony na stacjach pomocy. Funkcja PacePro™ ułatwia zaplanowanie strategii startowej i dostarcza wskazówki dotyczące tempa dostosowane do nachylenia trasy. Dodatkowo, na wzniesieniach przyda się funkcja ClimbPro, która w czasie rzeczywistym wyświetla informacje o bieżących i nadchodzących podbiegach na trasie wgranego kursu.

Stworzony na przygody na szlaku

Dzięki fabrycznie załadowanym mapom TopoActive z całego świata, Enduro 3 może pomóc w utrzymaniu się na właściwej ścieżce. Subskrypcja Outdoor Maps+ zapewnia jeszcze więcej treści map premium, takich jak zdjęcia satelitarne i udoskonalone mapy topograficzne bezpośrednio na zegarku. Nawiguj po szlakach za pomocą NextFork Map Guide, aby zobaczyć odległość do następnego skrzyżowania i nazwę szlaku, lub podążaj za wskazówkami nawigacyjnymi na trasach utworzonych w Garmin Connect™. Podczas zawodów funkcja „Przed Tobą” zapewni informacje o wybranych punktach kontrolnych POI, takich jak punkty żywnościowe.

Monitorowanie zdrowia i kondycji

Wyposażony w funkcje monitorowania zdrowia przez całą dobę3, Enduro 3 może śledzić stan HRV, saturację4, jakość snu, jet lag, poziomy energii, stresu i wiele więcej. Oprócz biegania, Enduro 3 ma dziesiątki zainstalowanych profili aktywności, takich jak pływanie, jazda na rowerze, gra w golfa i jazda na nartach. Użytkownicy mogą również korzystać z animacji treningowych ćwiczeń kardio, siłowych, jogi i pilatesu bezpośrednio na zegarku i rejestrować treningi siłowe dostosowane do specyfiki dyscypliny – w tym biegów ultra, wędrówek, czy jazdy na rowerze.

Funkcje smart

Enduro 3 ma nową aplikację Garmin Messenger™, która umożliwia użytkownikom komunikację z bliskimi za pomocą dwukierunkowych wiadomości tekstowych bezpośrednio z poziomu zegarka sparowanego z telefonem a aktywną aplikacją Garmin Messenger. Wśród nowości jest też Garmin Share, czyli sposób na bezpośrednie udostępnianie zapisanych lokalizacji, kursów i treningów do innych kompatybilnych urządzeń Garmin - wszystko za dotknięciem jednego przycisku. Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem użytkownicy mogą sprawdzać inteligentne powiadomienia i trenować z większym spokojem dzięki funkcjom bezpieczeństwa i śledzenia, takim jak wykrywanie incydentów, pomoc i LiveTrack5. Enduro 3 ma także wygodne na co dzień płatności zbliżeniowe Garmin Pay™ i możliwość pobierania playlist z serwisów Spotify®, Deezer lub Amazon Music (wymagana subskrypcja premium). Enduro 3 dostępny jest w sugerowanej cenie detalicznej 899.99 euro.