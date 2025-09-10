Premiera i cechy: HUAWEI WATCH GT 6 zadebiutuje w Polsce 19 września 2025, oferując zaawansowane monitorowanie zdrowia (TruSense™), precyzyjny GPS i ultrawydajną baterię.

Nadchodzi premiera HUAWEI WATCH GT 6 w Polsce – co wiemy o nowym smartwatchu?

Już 19 września 2025 roku na polskim rynku zadebiutuje długo wyczekiwana, nowa generacja bestsellerowych smartwatchy chińskiego giganta technologicznego. Nowa seria smartwatchy HUAWEI WATCH GT 6 ma łączyć ponadczasową elegancję z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej. Producent zapowiada, że urządzenie będzie skierowane zarówno do miłośników klasycznego wzornictwa, jak i do osób poszukujących zaawansowanego technologicznie partnera do treningów i dbania o samopoczucie.

Sercem urządzenia ma być zaawansowany system TruSense™, który odpowiada za precyzyjne monitorowanie kluczowych parametrów zdrowotnych. Choć Huawei nie zdradza jeszcze wszystkich szczegółów, możemy spodziewać się rozbudowanych funkcji analizy tętna, natlenienia krwi (SpO2) czy jakości snu. Kluczowe cechy zapowiadane w nowym modelu to:

Precyzyjny moduł GPS: ma zapewnić dokładne śledzenie trasy podczas aktywności na świeżym powietrzu, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy górskie wędrówki.

Ultrawydajna bateria: cecha charakterystyczna serii WATCH GT, która i tym razem ma gwarantować wiele dni pracy na jednym ładowaniu, uwalniając użytkownika od konieczności codziennego podłączania zegarka do zasilania.

Jak zdobyć kupon rabatowy na HUAWEI WATCH GT 6?

Huawei, chcąc zachęcić klientów do zakupu swojego najnowszego produktu, przygotował specjalną ofertę przedsprzedażową. Mechanizm promocji jest prosty: producent przygotował specjalny kupon rabatowy na HUAWEI WATCH GT 6 o wartości 50 zł dla osób, które zapiszą się na newsletter w wybranych sklepach. To popularna forma marketingu, która pozwala firmie na zbudowanie bazy potencjalnych klientów, a samym zainteresowanym daje realną korzyść finansową już na starcie sprzedaży.

Aby skorzystać z promocji, należy wykonać kilka prostych kroków:

Wejść na stronę internetową jednego ze sklepów biorących udział w akcji.

Znaleźć i wypełnić formularz zapisu na newsletter.

Zrobić to najpóźniej do 18 września 2025 roku – po tym terminie możliwość zdobycia kuponu wygaśnie.

Kod rabatowy zostanie wysłany na podany adres e-mail w dniu polskiej premiery zegarka, czyli 19 września. Od tego momentu będzie go można wykorzystać podczas składania zamówienia online.

Gdzie i do kiedy obowiązuje promocja na nowy zegarek Huawei?

Akcja promocyjna zorganizowana z okazji premiery nowego smartwatcha jest efektem współpracy Huawei CBG Polska z kluczowymi Partnerami Biznesowymi na polskim rynku elektroniki. Aby skorzystać ze zniżki, należy zapisać się na newsletter w jednym z wybranych sklepów. Oficjalny kupon rabatowy Huawei będzie można zrealizować do 26 października 2025 roku wyłącznie w sklepach internetowych partnerów akcji.

Lista sklepów biorących udział w promocji:

Media Expert,

RTV Euro AGD,

x-kom,

Komputronik,

oficjalny sklep marki huawei.pl

Warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach promocji. Kupon zostanie naliczony w koszyku zakupowym przed finalizacją transakcji. Organizatorzy akcji podkreślają, że otrzymany kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami, w tym z innymi kuponami za zapisanie się na newsletter. Szczegółowe informacje i regulaminy dostępne są bezpośrednio na stronach internetowych wymienionych sprzedawców.

Podsumowując, premiera serii HUAWEI WATCH GT 6 to nie tylko okazja do zapoznania się z nowym, zaawansowanym technologicznie smartwatchem, ale również szansa na jego zakup w niższej cenie. Wystarczy prosty zapis na newsletter do 18 września, by cieszyć się zniżką o wartości 50 zł na jedno z najbardziej wyczekiwanych urządzeń tego roku w segmencie elektroniki noszonej.

