Premiera OnePlus Nord 3 5G. Smartfon z komponentami flagowca w dobrej cenie

– Produkty OnePlus z serii Nord to najbardziej pożądane funkcjonalności w atrakcyjnej cenie. Dlatego bardzo się cieszę, że użytkownicy wreszcie będą mogli poznać OnePlus Nord 3 5G. Dzięki połączeniu potężnej wydajności, pięknego wzornictwa, świetnej jakości aparatu, szybkiego i płynnego oprogramowania oraz atrakcyjnej ceny – najnowszy smartfon w pełni uosabia nasze zaangażowanie w zapewnienie możliwie jak najlepszych wrażeń z użytkowania – podkreślił Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus.

Eleganckie i subtelne wzornictwo

OnePlus Nord 3 5G został wyposażony w 6,74-calowy wyświetlacz Super Fluid AMOLED 120 Hz o gęstości 450 ppi i jasności do 1450 nitów. Takie parametry gwarantują, że niezależnie od warunków, w których użytkownik się znajdzie, wyświetlane materiały zawsze będą w świetnej jakości. Ekran otoczony jest bardzo smukłymi ramkami – mają zaledwie 1,46 mm po każdej stronie ekranu i 2,31 mm pod nim (do tego bez czarnej plastikowej obwódki często spotykanej w innych smartfonach ze średniej półki). Współczynnik ekranu do obudowy wynosi 93,5%, co sprawia, że OnePlus Nord 3 5G wygląda tak, jakby tak naprawdę w ogóle nie miał ramek. Dodatkowo obudowa nowego smartfona została potwierdzona standardem IP54.Grubość telefonu to zaledwie 8,15 mm. Model został wyposażony w kultowy dla marki suwak powiadomień Alert Slider, a także podwójne głośniki stereo z przetwornikami Dirac i certyfikatem Hi-Res Audio i Dolby Atmos. Elementy te zapewniają świetny dźwięk w połączeniu z niezwykłymi efektami wizualnymi.Z tyłu OnePlus Nord 3 znajduje się flagowy aparat, umieszczony w eleganckiej obudowie, która wygląda spektakularnie w każdym z dwóch dostępnych wariantów kolorystycznych. Wersja zielona, Misty Green jest gładka i ma błyszczącą szklaną fakturę. Natomiast ciemniejsza, Tempest Grey zwraca uwagę swoją matową powłoką, zachowując jednocześnie gładkość w dotyku.

Flagowe komponenty

Potężna wydajność OnePlus Nord 3 5G daje o sobie znać od razu po uruchomieniu smartfona. Sercem telefonu jest 4-nanometrowy ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000, łączący dużą szybkość z oszczędnym gospodarowaniem energią. W porównaniu do modelu OnePlus Nord 2T 5G, Dimensity 9000 zapewnia nowemu urządzeniu o 42,9% lepszą wydajność procesora i ogromny wzrost wydajności GPU – aż o 58,6%. Ta znaczna różnica czyni go idealnym smartfonem do gier, a dzięki technologii MediaTek w zakresie wydajności energetycznej i mocy, jak również własnemu stabilizatorowi GPA Frame Rate i silnikowi HyperTouch, nawet najbardziej wymagające graficznie tytuły będą działały płynnie. OnePlus Nord 3 5G obsługuje do 16 GB pamięci LPDDR5X RAM, co w połączeniu z technologią RAM-Vita oznacza, że w telefonie może działać aż 44 aplikacji w tle jednocześnie.OnePlus Nord 3 5G cechuje się również bardzo długim czasem pracy dzięki inteligentnemu zarządzaniu baterią i systemowi ładowania SUPERVOOC. OnePlus, wsłuchując się w głos swojej Społeczności oraz fanów, wyposażył nowy smartfon w baterię o pojemności 5000 mAh – czyli o ponad 10% większą niż w OnePlus Nord 2T 5G. Za wydajność procesu ładowania odpowiedzialny jest innowacyjny system Battery Health Engine, który zapewnia do 1600 cykli ładowania, co odpowiada pełnemu ładowaniu (i całkowitemu rozładowaniu) baterii telefonu codziennie przez ponad cztery lata. Dzięki technologii 80 W SUPERVOOC Endurance Edition bateria ładuje się intuicyjnie i bezpiecznie, a poziom od 1% do 100% naładowania osiąga w zaledwie 30 minut. O odpowiednie chłodzenie telefonu dba rozbudowany system o powierzchni 4.129,88 mm2, który opiera się na warstwach grafitowych i wyposażony jest w dużą komorę parową.

Doskonałe zdjęcia w każdych warunkach

OnePlus Nord 3 5G zapewnia świetne możliwości fotograficzne, ponieważ został wyposażony w tę samą matrycę i oprogramowanie do przetwarzania obrazu, które znajdują się we flagowym smartfonie OnePlus 11 5G wprowadzonym na rynek na początku tego roku.Główny aparat w OnePlus Nord 3 5G jest dokładnie taki sam jak w modelu OnePlus 11, czyli 50 Mpx z matrycą Sony IMX890 wraz z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Dostrojono go w taki sposób, aby zapewnić doskonałe wyniki obrazowania za każdym razem. Gdy ilość światła się obniża, przydaje się TurboRAW Night – jest to opracowany przez OnePlus algorytm, który zapewnia bardzo dobrej jakości zdjęcia nocne. Algorytm zapisuje w jednej chwili wiele ujęć, a następnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do redukcji szumów, zwiększenia jasności i połączenia ich w jedno zdjęcie.OnePlus Nord 3 5G nie tylko wykorzystuje inteligentne funkcje fotograficzne z OnePlus 11 5G. Smartfon dzięki temu, że napędzany jest przez procesor MediaTek Dimensity 9000, ma zapewnić możliwie jak najszybsze uruchamianie aparatu i maksymalne skrócenie czasu od włączenia do zrobienia pierwszego zdjęcia. Procesor w połączeniu z oprogramowaniem OnePlus OxygenOS skutkuje również zminimalizowanym opóźnieniem w podglądzie zdjęć. Pozwala też na obsługę wideo 4K (60 klatek na sekundę), co jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w serii OnePlus Nord.

Szybkie i płynne działanie – na dłużej

OnePlus Nord 3 5G, podobnie jak inne modele OnePlus, zapewnia użytkownikom płynność i szybkość podczas korzystania z telefonu. Telefon wyposażony jest w OxygenOS 13.1, najnowszą wersję systemu operacyjnego OnePlus, która cechuje się 40-procentową redukcją zużycia energii przez aplikacje i o 15% szybszą instalację aplikacji niż w OxygenOS 12. Biorąc pod uwagę opinię swojej Społeczności, OnePlus zagwarantował użytkownikom w najnowszym telefonie trzy główne aktualizacje systemu Android oraz czteroletnie wsparcie w kwestii aktualizacji zabezpieczeń. Co w połączeniu z potwierdzoną certyfikatem A TÜV SÜD 48-miesięczną oceną płynności oznacza, że OnePlus Nord 3 5G za cztery lata będzie tak samo komfortowy w użytkowaniu jak dziś.

Dostępność i cena

Nowy smartfon OnePlus Nord 3 trafi do regularnej sprzedaży w Polsce 12 lipca br. Będzie dostępny w kolorach Misty Green i Tempest Gray, w jednej wersji pamięciowej 16+256 GB za 2499 zł. Użytkownicy, którzy kupią smartfon od 5 do 11 lipca otrzymają słuchawki OnePlus Nord Buds 2 w zestawie.

Tańczące z promocjami 04.07.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.