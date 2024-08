Realme świętuje 6. urodziny podczas corocznego wydarzenia 828 Fan Festival

Po wprowadzeniu rewolucyjnego szybkiego ładowania 240 W w realme GT 3 w lutym 2023 r., ładowanie 320 W stanowi kolejny niezwykły kamień milowy dla realme. Ta najnowocześniejsza technologia jest obecnie najszybszym na świecie rozwiązaniem do ładowania, zdolnym do pełnego naładowania smartfona w zaledwie 4 minuty i 30 sekund. W ciągu zaledwie jednej minuty może naładować urządzenie do 26% pojemności, a w mniej niż dwie minuty może naładować telefon do ponad 50%.

Ulepszenia AI dla europejskich użytkowników serii GT 6

Poza szybkim ładowaniem, realme nadal jest liderem w dziedzinie innowacji mobilnych, wprowadzając sześć nowych technologii obejmujących sztuczną inteligencję, wydajność i obrazowanie. Te najnowocześniejsze rozwiązania podnoszą innowacyjność smartfonów na nowy poziom.realme z radością ogłasza również nadchodzące ulepszenia AI dla serii GT 6, w tym AI Smart Removal i AI Smart Summary, które będą dostępne dla europejskich użytkowników na przełomie sierpnia i września.

Dzięki tym przełomowym funkcjom realme jest zaangażowane w dostarczanie doświadczeń technologicznych, które przekraczają oczekiwania młodych użytkowników na całym świecie.Marka realme to globalna firma zajmująca się technologiami konsumenckimi, która zdobywa rynek smartfonów, czyniąc najnowocześniejsze technologie bardziej dostępnymi. Dostarcza konsumentom gamę urządzeń w przystępnych cenach, o najwyższej jakości i wzornictwie, jednocześnie wyznaczając trendy.

Marka założona przez Sky Li w 2018 roku, w zaledwie trzy lata stała się jednym z pięciu głównych graczy na rynku smartfonów w 30 krajach na całym świecie. Produkty firmy marki są dostępne w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Afryce, a jej globalna baza użytkowników wynosi ponad 200 milionów. Rok 2024 to czas rebrandingu dla realme z nowym hasłem „Make it real”. W ramach nowego ducha marki realme skoncentruje się bardziej na młodych użytkownikach, dostarczając realnych, klarownych i namacalnych korzyści w ich codziennym życiu.