Rekordowa sprzedaż realme GT 7 Pro w Chinach

Realme GT 7 Pro, pierwszy flagowy smartfon w Europie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite, baterię 6500 mAh i szybkie ładowanie 120 W, pobił wszystkie poprzednie rekordy sprzedaży i przychodów w pierwszym dniu premiery na rynku chińskim. Ponadto urządzenie znalazło się na szczycie tabeli sprzedaży pierwszego dnia na JD.com, największej platformie handlu elektronicznego dla produktów cyfrowych w Chinach, i zajęło pierwsze miejsce w sprzedaży smartfonów na TikToku w Chinach, wyprzedając się podczas sprzedaży online na żywo.

- Wraz z premierą realme GT 7 Pro osiągnęliśmy bezprecedensowy kamień milowy na rynku chińskim. Smartfon ten jest nie tylko przykładem naszej innowacyjności w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale także stanowi konkretny dowód naszej koncentracji na bezprecedensowych doświadczeniach użytkowników. Cieszymy się, że możemy wprowadzić tę innowację do Europy. Jesteśmy przekonani, że europejscy konsumenci pokochają GT 7 Pro - skomentował Chase Xu, wiceprezes i CMO realme.

Realme GT 7 Pro nie tylko reprezentuje postępy marki realme w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale także podkreśla kierunek i zaangażowanie w rozwój innowaycjnych technologii, skupienie się na użytkowniku i strategicznych współpracach – m.in. z Qualcomm i Google.

Realme to globalna firma zajmująca się technologiami konsumenckimi, która zdobywa rynek smartfonów, czyniąc najnowocześniejsze technologie bardziej dostępnymi. Dostarcza konsumentom gamę urządzeń w przystępnych cenach, o najwyższej jakości i wzornictwie, jednocześnie wyznaczając trendy. Marka założona przez Sky Li w 2018 roku, w zaledwie trzy lata stała się jednym z pięciu głównych graczy na rynku smartfonów w 30 krajach na całym świecie. Produkty firmy marki są dostępne w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Afryce, a jej globalna baza użytkowników wynosi ponad 200 milionów. Rok 2024 to czas rebrandingu dla realme z nowym hasłem „Make it real”. W ramach nowego ducha marki realme skoncentruje się bardziej na młodych użytkownikach, dostarczając realnych, klarownych i namacalnych korzyści w ich codziennym życiu.