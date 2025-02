Rekordowy eksport i trendy na 2025 w e-commerce. eBay Export Summit we Wrocławiu

Zakochaj się w swoim sercu! Walentynki to dobra okazja, by o nie zadbać

Summit był okazją do podkreślenia imponującego zaangażowania polskich przedsiębiorców w handel międzynarodowy. Raport zaprezentowany podczas wydarzenia pokazuje, że 100% polskich sprzedawców na eBay to eksporterzy, docierający średnio do 26 krajów – pięciokrotnie więcej niż tradycyjni sprzedawcy zagraniczni. Najpopularniejsze kategorie eksportowe to części samochodowe, artykuły do domu i ogrodu oraz produkty przemysłowe. Ten sukces potwierdza strategiczną ważność polskiego rynku dla eBay.

- Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć polskich sprzedawców na eBay – powiedziała Lorna Dunne, Szefowa Działu Sprzedaży Międzynarodowej dla Sprzedawców UE, eBay. - W 2022 roku wszystkie polskie firmy obecne na eBay prowadziły sprzedaż eksportową, a aż 46% osiągnęło status 'Globalnego Sprzedawcy', sprzedając na czterech lub więcej kontynentach – to o 12 punktów procentowych więcej niż średnia dla Unii Europejskiej. Cieszy nas również dynamika wzrostu – 37% polskich MŚP obecnych na eBay to nowi gracze.

Podczas wydarzenia najlepsi sprzedawcy zostali uhonorowani nagrodami w kategoriach:

Lider w eksporcie na eBay - dtpsoft (dostawca gier i oprogramowania). Nagroda przyznawana jest sprzedawcom, którzy wyróżniają się w handlu transgranicznym, wykorzystując globalny zasięg eBay, aby poszerzyć swój dostęp do rynku i zdywersyfikować strumienie przychodów.

Lider kompatybilności na eBay - breve24 (autoryzowany dealer wałów napędowych i przegubów BRV). Nagroda przyznawana jest sprzedawcom, którzy skutecznie wykorzystują funkcję dopasowania eBay, aby poprawić komfort zakupów, zapewniając dokładną kompatybilność części.

Lider marketingu na eBay - Kolor-Knajp (asortyment z kategorii Dom i ogród oraz Biznes i przemysł). Nagroda wyróżnia sprzedawców, którzy strategicznie wykorzystują reklamę eBay, aby zwiększyć widoczność produktów i zyskać przewagę konkurencyjną, ostatecznie zwiększając sprzedaż.

Lider zrównoważonego biznesu na eBay - PatKor-shop. Ta nagroda wyróżnia sprzedawców, którzy wdrażają zrównoważone praktyki i przyczyniają się do rozwoju odpowiedzialnego ekologicznie rynku.

Uczestnicy mieli również okazję do networkingu, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Kluczowe trendy w e-commerce na 2025 rok

Podczas Summitu eksperci eBay omówili najważniejsze trendy, które będą kształtować rynek e-commerce w 2025 roku, w tym:

Sztuczna inteligencja: AI rewolucjonizuje e-commerce, umożliwiając personalizację i automatyzację zakupów. Sprzedawcy korzystają z AI, by dopasowywać oferty do indywidualnych preferencji klientów, tworzyć spersonalizowane doświadczenia zakupowe, a także automatycznie generować opisy produktów w wielu językach. AI usprawnia również proces tworzenia zdjęć produktowych, a nawet umożliwia wirtualne sesje zdjęciowe z modelami. Niezbędne stały się również chatboty oparte na AI, zapewniające całodobową obsługę klienta, udzielające porad i odpowiadające na pytania posprzedażowe.

Zakupy mobilne: W dobie smartfonów zakupy mobilne stały się dominującym trendem. Sprzedawcy dostosowują się do tego, optymalizując swoje strony produktowe i oferty pod kątem mniejszych ekranów, zapewniając użytkownikom wygodne i intuicyjne doświadczenie. Rosnąca popularność szybkich płatności, takich jak zakupy jednym kliknięciem, dodatkowo napędza handel mobilny, upraszczając i przyspieszając transakcje.

Sprzedaż wielokanałowa (omnichannel): Strategia omnichannel opiera się na płynnej integracji kanałów sprzedaży online i offline. Klienci zyskują dostęp do spójnej oferty produktowej we wszystkich kanałach, co daje im elastyczność w wyborze preferowanego sposobu i miejsca zakupów. Rosnąca popularność modelu „Kliknij i odbierz” – zakup online z odbiorem w sklepie stacjonarnym – łączy wygodę e-commerce z natychmiastowym dostępem do produktu.

Sprzedaż transgraniczna: Spadek kosztów wysyłki sprawia, że handel międzynarodowy staje się coraz bardziej dostępny, zachęcając sprzedawców do ekspansji na rynki zagraniczne. Rozwój szybkich dostaw (Q-commerce), w tym dostaw tego samego dnia, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie klientów na szybkość i wygodę. Dodatkowo, lokalne rozwiązania płatnicze usprawniają i przyspieszają transakcje transgraniczne, zwiększając komfort zakupów.

ESG (Recomerce): Kwestie ESG (środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem) odgrywają coraz ważniejszą rolę w strategiach e-commerce. Recommerce, czyli sprzedaż używanych i odnowionych produktów, wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego. Sprzedawcy stawiają na ekologiczne opakowania z surowców wtórnych i wdrażają zrównoważone praktyki produkcyjne. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) nakłada na firmy odpowiedzialność za cały cykl życia produktu, promując zrównoważony rozwój.

Serwisy społecznościowe jako kanał sprzedaży: Media społecznościowe ewoluowały w potężne kanały sprzedaży, napędzane przez influencer marketing (zarówno makro-, jak i mikroinfluencerów) oraz współpracę między platformami, takimi jak eBay i Facebook Marketplace. Sprzedaż odbywa się bezpośrednio w obrębie platform społecznościowych. Sztuczna inteligencja (AI) wspiera twórców w generowaniu angażujących treści, zwiększając widoczność marki i zaangażowanie odbiorców.

Personalizacja produktów: Konsumenci coraz częściej poszukują spersonalizowanych produktów, dostosowanych do ich konkretnych potrzeb i preferencji. Ten trend napędza popyt na produkty na zamówienie lub produkcję niskonakładową, w tym rękodzieło. Sprzedawcy koncentrują się na oferowaniu unikalnych, spersonalizowanych produktów, które trafiają do indywidualnych konsumentów, budując głębszą więź między markami a ich klientami.

Wsparcie dla sprzedawców

eBay Export Summit podkreślił zaangażowanie eBay w umożliwianie polskim firmom wejścia na rynek globalny. Dostarczając eksporterom narzędzia, zasoby i wiedzę niezbędną do odniesienia sukcesu, eBay przyczynia się do rozwoju gospodarczego i wspiera innowacje w polskim sektorze e-commerce. - Energia i entuzjazm podczas tegorocznego Summitu były naprawdę inspirujące – powiedziała Lorna Dunne, szefowa Działu Sprzedaży Międzynarodowej dla Sprzedawców UE, eBay.

- Cieszymy się, że możemy wspierać polskich sprzedawców w odnoszeniu sukcesów na rynku globalnym, oferując im narzędzia, szkolenia i dostęp do naszej szerokiej bazy klientów.Partnerami wydarzenia, które odbyło się 28-29 stycznia 2025 r. były firmy wspierające sprzedaż online, takie jak: amavat®, BaseLinker Polska, GLOBAL24, Gonito, IdoSell, Shoper, Olimp Marketplace, Profitcrew.pl, Sellify i Setup.pl.