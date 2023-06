"Rozpoczął się atak nuklearny na Polskę". Musiał, Szyc, Lichota i Adamczyk w serialu "Error" Krzysztofa Domaradzkiego i Audioteki

To najlepsze miasta do pracy zdalnej! Polacy będą mocno zaskoczeni

– Error wziął się z potrzeby serca i aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawiłem na licytację swój czas i warsztat pisarski, proponując, że napiszę opowiadanie kryminalne na zlecenie zwycięzcy. Aukcję wygrał Wojtek Wolny, współtwórca i prezes Grupy Euvic, który do ostatniej chwili ścigał się z Audioteką. Powiedziałem mu o tym, a on zaproponował, żebyśmy połączyli siły. I tak też się stało. Wojtkowi zależało na poruszeniu tematu cyberbezpieczeństwa, Audiotece na formie audio, a mnie na opowiedzeniu wciągającej historii – wyjaśnia Krzysztof Domaradzki, pisarz i autor scenariusza serialu.

- Na początku to była świetna zabawa. Aukcja na rzecz WOŚP, burza mózgów, wspólny projekt z Audioteką. Zanim Krzysiek rozpoczął pracę nad serialem, zaprosiliśmy go do siebie, żeby mógł z bliska poznać zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Kiedy jego rozmowy z inżynierami dobiegły końca sami byliśmy zaniepokojeni. Zresztą nie bez powodu - dane CERT wskazują, że w 2022 roku liczba zarejestrowanych incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem wzrosła o 34 proc. w stosunku do roku poprzedniego, natomiast liczba wszystkich zgłoszeń zwiększyła się o prawie 180 proc. Postanowiliśmy zwrócić uwagę szerszego grona ludzi na ten narastający problem - komentuje Wojciech Wolny, CEO Euvic.

Error to sensacyjna historia, która pokazuje, że zła wola, pieniądze i umiejętności techniczne wystarczą, by cyfrowo wyłączyć państwo. Główny bohater - programista Jacek Blajer (Maciej Musiał), chcąc wyjść z problemów finansowych, przyjmuje tajemnicze zlecenie hakerskie. Nie jest jednak świadomy tego, że ta decyzja przyczyni się do wywołania ogólnopolskiej paniki i wprowadzi go w sam środek politycznej intrygi.

- Kiedy wyklarowała się wizja tego projektu, od razu wiedzieliśmy, że do produkcji musimy zaprosić największe gwiazdy, dlatego w rolach pierwszoplanowych usłyszymy Macieja Musiała, Borysa Szyca, Piotra Adamczyka i Leszka Lichotę, a towarzyszyć im będą m.in. Sonia Bohosiewicz, Piotr Cyrwus i Kamil Pruban. Zależało nam też na pokazaniu, że problemy związane z nasilającymi się atakami hakerskimi już teraz stanowią realne zagrożenie dla kraju. Aby to unaocznić, zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z ekspertami Niebezpiecznika i Grupy Euvic, z którymi wspólnie będziemy tworzyć podcast poświęcony cyberbezpieczeństwu – komentuje Arkadiusz Seidler, CEO Audioteki.

Serial wyreżyserował Tomasz Borkowski, a w produkcji będzie można usłyszeć głosy ponad 40 aktorów oraz oryginalną muzykę stworzoną przez Piotra Czubina. Dwa z dziesięciu odcinków są już dostępne dla użytkowników Audioteka Klub, a kolejne części będą pojawiały się co środę. W czerwcu zadebiutuje również podcast, przybliżający tematy związane z cyberbezpieczeństwem, poruszane w serialu. Jego autorzy postarają się odpowiedzieć na pytania: czy faktycznie cyberprzestępcy mogą sparaliżować państwo, jakimi narzędziami posługują się hakerzy i czy przez odrobinę nieuwagi w sieci możemy stracić nasze pieniądze i dane.

