Sercem czy rozumem? Czym Polacy kierują się przy wyborze smartwatcha

Serce vs. rozum

W najnowszym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Huawei CBG Polska, chłodna kalkulacja, jaką Polacy kierują się przy wyborze smartwatcha (79%) wygrała nie tylko wśród ogółu badanych, ale także rośnie w poszczególnych grupach wiekowych. Wśród najmłodszych badanych (16-24 lat) to 68%, dla grupy 25-34 latków wynosi 78%, oraz 81% w kategorii 35-49 lat oraz osób w wieku 50+. Zaledwie 7% z nas deklaruje, że decyzja o zakupie jest raczej czysto emocjonalna.

– Do podjęcia decyzji o zakupie sprzętu w sposób czysto emocjonalny musi zostać spełniony jeden warunek – marka musi mieć status „love brandu”. Spełniać nie tylko funkcje racjonalne, ale również zaspokajać potrzeby emocjonalne takie jak np. prestiż, status, przynależność do grupy. W takiej sytuacji konsumenci nie wstydzą się swoich emocji i przywiązania do marki. Gdy jednak marka nie jest „love brandem” dominują w deklaracjach wybory racjonalne, konsumenci nie chcą mówić głośno o emocjach, aby nie być posądzonymi o bycie mało rozsądnymi – mówi Katarzyna Krzywicka-Zdunek – socjolożka, współtwórczyni platformy instagramowej socjolozki.pl.

Kobiecy... racjonalizm?

Jeśli weźmiemy pod uwagę płeć respondentów, wybory Polek i Polaków nie są już takie oczywiste. Okazuje się bowiem, że to panie bardziej kalkulują decyzję przed zakupem, czyniąc tak w 82%, gdy tymczasem „wyłącznie rozumem” kieruje się 76% mężczyzn. Co ciekawsze – to właśnie panowie odrobinę częściej wskazują na emocjonalne wybory, bo w 8% przypadków, podczas gdy dla kobiet ta wartość wynosi 5%.

– Chłodna kalkulacja nie jest niczym zaskakującym, szczególnie jeśli chodzi o wybór sprzętu, który nie jest tani. Klienci muszą porównać funkcje smartwatcha, mieć pewność, że będzie on dostosowany do ich potrzeb. Jak się okazuje, kobiety deklarują częściej niż mężczyźni, że kierują się bardziej rozumem podczas zakupu. Mogą być różnorakie przyczyny takiej postawy. Z jednej strony kobiety mogą nie czuć się pewnie podczas wyboru tak złożonego, z pozoru, urządzenia – dlatego chcą przeanalizować jego funkcje, porównać ceny, mieć poczucie, że dokonały możliwie najlepszego wyboru – kontynuuje Katarzyna Krzywicka-Zdunek.

Znaczenie estetyki w smartwatchu

Na wybór smartwatcha duży wpływ ma wygląd urządzenia. Aż 79% kobiet i 71% mężczyzn uważa, że design smartwatcha jest ważny lub wręcz kluczowy przy jego zakupie. Natomiast design jako nieważny przy wyborze urządzenia wskazało zaledwie 4% respondentów. O istotności właśnie wizualnego charakteru naszych wyborów mogą także świadczyć odpowiedzi na pytanie z czym kojarzą smartwatche. Odpowiedź jest tu jednoznaczna: zdecydowanej większości, bo aż 64% badanych urządzenia te kojarzą się ze stylem, podczas gdy skojarzenie z “nijakim wyglądem” wskazało zaledwie 6%.

Ponad połowa Polaków (52%) wykorzystuje walory estetyczne nowoczesnych smartwatchy jako element własnej stylizacji. Co ciekawe, płeć nie ma tu większego znaczenia – podobny odsetek mężczyzn (52%) i kobiet (51%) deklaruje, że zawsze lub często dopasowuje inteligentny zegarek do ubioru. Wśród wszystkich badanych, 13% przyznaje, że zawsze dobiera smartwatch do stylizacji, a 38% stara się to robić.

– Tyle samo mężczyzn, co kobiet deklaruje dobieranie smartwatcha do swojego ubioru. Ozdoby i biżuteria, które nosimy, często pełnią rolę identyfikacyjną, pozwalając na szybkie rozpoznanie, czy dana osoba przynależy do naszej grupy społecznej. Taką funkcję zaczynają pełnić również smartwatche. Wcześniej drogi zegarek był ozdobą i symbolem statusu dla mężczyzn. Obecnie posiadanie smartwatcha świadczy o przynależności do wspólnoty jaką są osoby dbające o siebie lub uprawiające sport. Widoczność funkcji jakie posiada smartwatch jest bardzo istotna, ponieważ pokazuje stopień zaangażowania w zmianę swoich nawyków, konsekwencję w działaniu, pasję jakiej się oddajemy. Wg badania IRCenter i Kantar „Looking at the men” – co trzeci mężczyzna w Polsce deklaruje, że ćwiczy co najmniej raz w tygodniu, w przypadku mężczyzn z pokolenia Y i Z ten odsetek wynosi około 40%. Jeśli mówimy o regularności – musi być ona monitorowana, a im lepiej wyglądający smartwatch tym lepsze świadectwo, że jesteśmy konsekwentni – komentuje Katarzyna Krzywicka-Zdunek – socjolożka.

Funkcjonalność jest w cenie

A co, jeśli chodzi o praktyczność? Wyniki pokazują, że dominująca grupa respondentów – 70% uznaje smartwatch za przydatne urządzenie. Co ciekawe, kobiety częściej postrzegają smartwatch jako użyteczny (73%) niż mężczyźni (68%). Zdecydowana mniejszość, zaledwie 12% badanych, uznaje go za całkowicie zbędny gadżet, co pokazuje, że smartwatche cieszą się coraz lepszą opinią. Przekłada się to również na postrzeganie smartwatchy pod względem jakości ich wykonania. Największa grupa respondentów (70%) uznała takie urządzenia za produkt wysokiej jakości, przy czym dokładnie tak samo sądzą kobiety i mężczyźni. Niska jakość wykonania była rzadko wskazywana – jedynie 6% uczestników badania uznało smartwatch za produkt o bardzo słabej jakości.

Czym więc bardziej kierują się Polacy, kupując inteligentny zegarek? Czy wybierają sercem i oczami, czy raczej skupiają się na kalkulacji praktycznych możliwości tych urządzeń? Okazuje się, że tylko 43% badanych ma konotację eleganckiego wyglądu smartwatcha z wysoką jakością. Natomiast dla aż 57% bliższe jest stwierdzenie, że estetyczny wygląd urządzenia ubieralnego nie oznacza od razu wysokiej jakości. Wydaje się więc, że Polacy i w tym przypadku kalkulują na chłodno i nie dają się zwieść jedynie wrażeniom wizualnym. Można więc powiedzieć, że konsumenci w Polsce wybierają „oczami i sercem”, dbając, by smartwatch pasował do ich stylu, był elegancki. Jednak samego zakupu dokonają tylko po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich aspektów, biorąc pod uwagę wysoką jakość i praktyczne funkcjonalności.

– W badaniu doskonale widać, jak wiele wagi Polacy przywiązują do wyboru „tego jedynego w swoim rodzaju” smartwatcha, sprawdzając wszystkie jego możliwości. I choć w większości kierują się rozsądkiem przy wyborze urządzenia, to estetyka i moda mają swoje istotne miejsce w procesie zakupowym – co ciekawe – tako samo ważne u mężczyzn, jak i u kobiet. Doskonale rozumiem, że najlepszym wyborem jest smartwatch, który nie tylko chwyta za serce i przyciąga wzrok, ale oferuje również najwyższą jakość i szereg przydatnych funkcjonalności. Wybory konsumentów i wiodąca pozycja marki Huawei na rynku wearables jasno pokazuje, że oferowane przez nas smartwatche te kryteria spełniają – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director, Huawei CBG Polska.

