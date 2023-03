i Autor: Materiały prasowe Huawei FreeBuds 5i

Nowe technologie

Słuchawki skutecznie redukujące stres? Poznaj HUAWEI FreeBuds 5i

W ostatnich trzech latach wzrósł poziom stresu wśród Polaków – zadeklarowało tak 41 proc. z nas i jest to 5. najwyższy wynik w Europie . Co więcej, jesteśmy najbardziej wypalonym narodem w Europie, co odczuło 26 proc. mieszkańców Polski. Na co dzień przeciążeni, w czasie wolnym chcemy zrelaksować się i poczuć radość życia. Tylko jak to zrobić? Z pomocą mogą przyjść... dobre słuchawki i muzyka. Jak pokazują badania, odcięcie się od hałasu miasta redukuje stres. To samo dzieje się, kiedy brzmienia towarzyszą nam w ćwiczeniu jogi.