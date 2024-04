Na polskim rynku debiutuje najnowszy przedstawiciel serii OPPO Reno – OPPO Reno11 F 5G, który wyróżnia wysoka jakość OPPO, norma szczelności IP65 (pyło- i wodoszczelność) oraz wytrzymała bateria.

Design zarówno niebieskiego wariantu, jak i ciemnozielonego jest inspirowany naturą. Dodatkowo model ciemnozielony został wykonany w technologii OPPO Glow.

W ofercie na start sprzedaży, od 3 do 21 kwietnia br., smartfon OPPO Reno11 F 5G można kupić w cenie 1499 zł. Decydując się na zakup, klienci otrzymają 4-letnią ochronę baterii.

Wyjątkowa jakość OPPO

OPPO Reno11 F 5G to niezawodny smartfon na lata, co zapewnia wysoka jakość OPPO. OPPO sprawdziło wytrzymałość smartfona w swoim laboratorium – testy wykazały, że urządzenie wytrzyma 14 000 mikroupadków, 200 000 naciskań przycisku zasilania, 100 000 naciskań przycisków głośności oraz 20 000 podłączeń i odłączeń kabla USB-C. Smartfon ma normę szczelności IP65, co oznacza, że jest chroniony przed dostępem pyłu i zabezpieczony przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. Cecha ta została pomyślnie sprawdzona przez inżynierów OPPO podczas m.in. 3-minutowego testu silnego strumienia wody oraz w trakcie godzinnej symulacji deszczu.

OPPO Reno11 F 5G ma baterię o pojemności 5000 mAh, co pozwoli nam na 22 godziny rozmów czy 10 godzin oglądania wideo. OPPO przeprowadziło symulację, jak telefon będzie się zachowywał po 4 latach codziennego ładowania. Po przejściu tego testu, pojemność baterii nie spadła poniżej 80 proc.

W OPPO Reno11 F 5G znajdziemy także funkcję LinkBoost, dzięki której jakość połączeń powinna być bez zarzutu nawet w windzie, czy w zatłoczonym miejscu. Wszystko za sprawą systemu anten 360° oraz technologii wyboru sieci wspartego przez AI, które wspólnie tworzą stabilniejsze i szybsze połączenie gdziekolwiek jesteśmy.

Lekka konstrukcja i design inspirowany naturą

Podobnie jak poprzednie modele z serii OPPO Reno, OPPO Reno11 F 5G charakteryzuje smukła i lekka konstrukcja – jego waga to 177 g, natomiast grubość 7,54 mm. Premierowy smartfon ma aktualnie najcieńsze ramki w swojej półce cenowej – 6,7-calowy ekran AMOLED pokrywa 93,4 proc. powierzchni frontu. Wyświetla ponad 1 mld kolorów, może osiągnąć jasność do 1100 nitów oraz obsługuje częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dodatkowo oferuje także ochronę przed migotaniem przy przyciemnionym do minimum ekranie sięgającą poziomu 2160 Hz.OPPO Reno11 F 5G naładujemy za pomocą technologii szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 67W – od 0 do 100 proc. zajmie nam to 48 minut. Dzięki algorytmowi (Freeze Protection Algorithm), który umożliwia ładowanie nawet przy -20°C, smartfon będzie płynnie działał nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Design smartfona inspirowany jest naturą. Przyglądając się wersji niebieskiej (Ocean Blue) dostrzeżemy połyskujące lazurowe fale, natomiast ciemnozielony wariant (Palm Green) przenosi nasze myśli do lasu pełnego zieleni. W ciemnozielonym modelu inżynierowie OPPO zastosowali autorską technologię OPPO Glow, dzięki czemu uzyskał matowe wykończenie, na którym nie zostają widoczne odciski palców ani zarysowania. Warto wspomnieć również o, wystającym ponad powierzchnię obiektywów, zewnętrznym, metalowym pierścieniu, który zapobiega ich zarysowaniom i pęknięciom.

Zaplecze fotograficzne

Seria OPPO Reno od zawsze związana była z portretami, nie inaczej jest w przypadku najnowszego modelu. Premierowy smartfon ma potrójny aparat AI, na który składa się: obiektyw główny – 64MP, obiektyw szerokokątny – 8 MP oraz obiektyw makro – 2MP. Z przodu urządzenia umieszczono obiekty 32MP. OPPO Reno11 F 5G oferuje zaawansowane funkcje aparatu, takie jak: Tryb Portret, 4K Selfie, Tryb Ultra Night, Tryb Ultraszerokokątny, Upiększanie AI oraz Upiększanie scenerii AI. Natomiast w kwestii wideo urządzenie obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K 30 FPS za pomocą obiektywu przedniego.

Wydajne działanie przez lata

Płynność, energooszczędność, obsługa 5G to korzyści, które zawdzięczamy 6 nm procesorowi MediaTek Dimensity 7050. Smartfon jest dostępny w konfiguracji 8GB RAM + 256 GB ROM. Ponadto mamy możliwość zwiększenia pamięci RAM o maksymalnie 16 GB, dzięki technologii rozszerzenia pamięci RAM, a także rozszerzenie pamięci ROM do 2 TB za pomocą karty microSD.

Na pokładzie smartfona znajdziemy system ColorOS 14 wykorzystujący nowy silnik Trinity Engine, który został zaprojektowany w celu maksymalnego wykorzystania zarówno oprogramowania, jak i samego sprzętu. Trzy nowe technologie, które wprowadza to: ROM Vitalization, RAM Vitalization oraz CPU Vitalization. Pierwsza z nich - ROM Vitalization - pozwala zwolnić do 21 GB pamięci na dane urządzenia poprzez kompresję danych aplikacji i łączenie zduplikowanych plików. Zadaniem kolejnej - RAM Vitalization - jest przyspieszenie pracy pamięci RAM, w przypadku, gdy w tle działa wiele aplikacji. Natomiast technologia CPU Vitalization precyzyjnie oblicza optymalny balans między wydajnością, a jak najdłuższym czasem pracy na baterii, tak by jak najlepiej wykorzystać zasoby urządzenia.ColorOS 14 to najnowsza nakładka OPPO oparta na systemie Android 14 zaprojektowana z myślą o intuicyjnym użytkowaniu. Została wyposażona w szereg inteligentnych funkcji AI, które zapewniają komfort podczas korzystania z urządzenia. Są nimi m.in. Inteligentne konturowanie oraz Dok Plików. Funkcja Inteligentne konturowanie umożliwia, za pomocą jednego dotknięcia, wyodrębnić obrazy, treści czy linki, które możemy gromadzić w usłudze Dok Plików.

Dostępność w Polsce

W ofercie na start sprzedaży, od 3 do 21 kwietnia br. smartfon OPPO Reno11 F 5G można kupić w cenie 1499 zł w wybranych partnerskich sieciach detalicznych OPPO. Decydując się na zakup w tym okresie, klienci otrzymają 4 lata ochrony baterii.

