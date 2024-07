SpaceX, firma Elona Muska zajmująca się budowaniem własnych rakiet wielorazowego użytku i statków kosmicznych, nieustannie przeprowadza testy, które maja na celu doprowadzenie rakiet do stanu awarii, aby następnie dokonać ulepszeń. W związku z tego typu zabiegami firma spotkała się z ogromną krytyką za swoje pierwsze trzy loty, które opisywano jako awarie z powodu niezdolności do uniknięcia niezamierzonych eksplozji lub "szybkiego nieplanowanego demontażu", jak nazywa to SpaceX.

SpaceX w ogniu krytyki. Powodem eksplozje

Czwarta rakieta nośna Starship firmy SpaceX najprawdopodobniej eksplodowała po zakończeniu testu - tak twierdzi użytkownik X, BocasBrain. Ten udostępnił zdjęcie eksplozji czegoś, co mogło być jedynie wzmacniaczem Flight Four Super Heavy. Obraz pokazywał pomarańczową chmurę grzybów widoczną z boi podobnej do tej używanej przez SpaceX do uchwycenia końcowych widoków testu rakiety.

With these two lenses there will be some weird distortions where they overlap. Also, this is at sea, there is a number of water droplets on these lenses (They aren't exactly small). This is why the descent footage is warped, due to water droplets, and then the seam between two… pic.twitter.com/gIw0OqUSgE— TheSpaceEngineer (@mcrs987) July 6, 2024

Wkrótce po udostępnieniu zdjęcia użytkownik występujący pod pseudonimem TheSpaceEngineer, przeprowadził szczegółową analizę. Powołując się na swoją wiedzę na temat oświetlenia i edycji obrazu, stwierdził, że sądząc po wypaczonej perspektywie i kwadratowej ramce widocznej w prawym dolnym rogu, zdjęcie wyglądało na przechwytywanie materiału wideo wyświetlanego na monitorze.

TheSpaceEngineer wyjaśnia, że obraz musi być prawdziwy, a gdyby ktokolwiek chciał oszukać użytkowników, musiałby posunąć się "do ekstremalnych wysiłków, które byłyby absolutnym poświęceniem". Porównanie z poprzednimi eksplozjami statków kosmicznych SpaceX pokazuje również, że kolor kuli ognia na zdjęciu jest podobny do poprzednich. Użytkownik doszedł do wniosku, że statek prawdopodobnie zawiódł po przewróceniu się do wody.

Here's a segment of F4 infrasound data. Time stamps are off due to speed of sound. You can see Booster engine cutoff, boost-back burn, booster landing burn, and the explosion. Also of note, in the SpaceX video you can see the start of the mushroom cloud before the video cuts. pic.twitter.com/SGP1gsqkBj— LabPadre Space (@LabPadre) July 7, 2024

Szczegóły danych infradźwiękowych udostępnione przez LabPadre na X również pokazują rosnącą aktywność po wyłączeniu spalania lądowania. Dla TheSpaceEngineer'a jest to ostatni dowód, potwierdzający eksplozję.

