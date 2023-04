i Autor: Shutterstock huawei

Spory rabat na serwisowanie sprzętu! Rusza nowa akcja „Wiosenne promocje serwisowe Huawei”

Huawei CBG przygotował dla swoich klientów nową ofertę „Wiosenne promocje serwisowe HUAWEI”. To inicjatywa, dzięki której użytkownicy wybranych urządzeń producenta będą mogli taniej przywrócić je do pełnej sprawności. W dowolnym salonie serwisowym biorącym udział w promocji można uzyskać rabat do 20% na części zamienne, jak również darmową wymianę tylnej pokrywy oraz okazyjną cenę na wymianę baterii. Oferta ważna będzie do 30 czerwca br.