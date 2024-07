Spotify z nową fukcją! Fani podcastów ją pokochają!

To ciekawe!

Nowość od Spotify! Popularna platforma do słuchania (nie tylko muzyki) wprowadza ciekawą opcję, która skierowana jest głównie do miłośników podcastów, jak również ich twórców. Pamiętajcie, że tego typu rozwiązania są przez Spotify wprowadzane zazwyczaj falowo. Oznacza to, że na waszym koncie opcja może być jeszcze niedostępna.

Podstawowe funkcje Spotify oferowane są bezpłatnie wraz z reklamami. Nie musicie zatem mieć wykupionego abonamentu, by słuchać podcastów. Słuchanie offline, czy bez reklam to już opcja, która wymaga od nas zakupu subskrypcji.

Technologiczny Przegląd Tygodnia 12.04.2024

Komentarze na Spotify - jak będą działać

Komentować będzie mógł każdy użytkownik, jednak twórcy oczywiście będą trzymać pieczę nad bezpieczeństwem twórców i użytkowników i reagować na hejt, który niestety może się w takiej sytuacji zdarzyć. Ale korzyści jest o wiele więcej. Teraz będziecie mogli pozostawać w kontakcie z ulubionymi twórcami, na bieżąco informować ich o tym, co podobało się wam w nowym odcinku, lub o czym jeszcze chcielibyście posłuchać!

Spotify - rodzaje subskrypcji

Jakie rodzaje planów możemy wykupić na Spotify?

Plan Spotify Premium Individual kosztuje 23,99 zł miesięcznie,

plan Premium Duo – 30,99 zł miesięcznie,

plan Premium Family – 37,99 zł miesięcznie,

plan Premium Student – 12,99 zł miesięcznie