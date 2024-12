Polska gospodarka stoi u progu wielkiej szansy, jaką niesie ze sobą rewolucja AI. Według raportu Implement Consulting Group, wdrożenie AI może zwiększyć polskie PKB nawet o 8%, czyli aż o 55 mld euro rocznie w perspektywie dekady. Szacuje się, że 59% tego wzrostu pochodzić będzie ze zwiększonej produktywności pracowników.

AI jako katalizator wzrostu

Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), sektor MŚP w Polsce generuje niemal połowę polskiego PKB (45,3%) i zatrudnia 6,9 mln osób. MŚP stanowią fundament naszej gospodarki, a AI otwiera przed nimi szansę na jeszcze szybszy rozwój, dając im dostęp do zaawansowanych narzędzi, które dotychczas były zarezerwowane dla dużych korporacji. Jednocześnie 43% małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje brak odpowiednich umiejętności jako podstawową barierę do pełnego wykorzystania AI w swoich organizacjach.

Zainteresowanie AI w naszym kraju znacząco rośnie – według danych Google liczba wyszukiwań związanych ze sztuczną inteligencją wzrosła w 2024 r. aż o 60%. Trend ten pokazuje, że coraz więcej polskich firm dostrzega w AI szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności i efektywności.

10 000 pionierów i pionierek AI w firmach

Program Umiejętności Jutra: AI, przygotowany przez Google i SGH i objęty honorowym patronatem ministra cyfryzacji, to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców oraz próba wyrównania szans polskich MŚP na efektywne wdrożenie rozwiązań AI i skuteczne konkurowanie z zagranicznymi firmami. Celem programu jest przygotowanie 10 000 specjalistów i właścicieli MŚP do roli pionierów AI poprzez intensywny program rozwojowy skupiony na praktycznych zastosowaniach AI w biznesie, zarządzaniu zmianą i narzędziach AI.

- Sztuczna inteligencja to siła napędowa nowoczesnej gospodarki i klucz do sukcesu polskich przedsiębiorców na globalnym rynku. Małe i średnie firmy stanowią serce naszej ekonomii, a dzięki programowi ‘Umiejętności Jutra: AI’ zyskują narzędzia i wiedzę niezbędne do konkurowania z najlepszymi. To nie tylko inwestycja w rozwój kompetencji, ale w przyszłość całej polskiej gospodarki. Popieramy takie inicjatywy, które realnie wspierają przedsiębiorców i przyczyniają się do budowania silniejszej, bardziej innowacyjnej Polski. Dzięki AI mamy szansę na skok cywilizacyjny i nie możemy pozwolić, by ta okazja nas ominęła. Ten program to krok milowy w wyrównywaniu szans i budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich firm. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji oraz Google są w trakcie przystępowania do podpisania porozumienia w sprawie współpracy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych PW eSkills – wskazuje Paweł Olszewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

- Wiemy, że małe i średnie przedsiębiorstwa to serce polskiej gospodarki. Wiemy, że dostęp do narzędzi AI i praktyczna wiedza, jak je najlepiej stosować, zbuduje lub wzmocni przewagę konkurencyjną tych firm. Wiemy też, że takie programy szkoleniowe po prostu czynią te firmy silniejszymi. Dlatego właśnie powstał program ‘Umiejętności Jutra: AI‘ i bardzo się cieszymy, że wspólnie z SGH możemy do takiego programu zaprosić aż 10 tysięcy firm z sektora MŚP – mówi Magda Kotlarczyk, szefowa Google Polska.

W ramach programu Umiejętności Jutra: AI, 1000 miejsc zostało przeznaczonych specjalnie dla przedstawicieli MŚP z terenów dotkniętych powodzią. Dzięki temu przedsiębiorcy z tych regionów otrzymają wsparcie w zdobyciu nowych kompetencji, które pomogą im odbudować i rozwijać swoje firmy przy wykorzystaniu narzędzi AI.

Umiejętności Jutra: AI szansą na rozwój MŚP

Bezpłatny, trwający pięć tygodni, program Umiejętności Jutra: AI oferuje ponad 20 godzin webinarów i zajęć praktycznych, prowadzonych przez ekspertów Google, SGH i praktyków biznesu. Kurs będzie koncentrował się na zastosowaniu AI w codziennych zadaniach, marketingu, sprzedaży i analityce. Uczestnicy dowiedzą się też, jak wykorzystywać AI m.in. do:

zwiększania efektywności w codziennych operacjach biznesowych,

podnoszenia produktywności osobistej,

zarządzania zmianą w organizacji.

Absolwenci programu uzyskają certyfikat z Wykorzystania AI w rozwoju firmy od Google i SGH. - Program szkoleniowy, który uruchamiamy wspólnie z Google, ma przede wszystkim praktyczny wymiar. Dzięki niemu mali i średni przedsiębiorcy będą mogli nadrobić zaległości związane ze sztuczną inteligencją i nauczyć się, jak nowo nabytą wiedzę wykorzystać przy prowadzeniu własnych firm. W SGH mamy wybitnych specjalistów od sztucznej inteligencji. Działa tu specjalna jednostka Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych – AI Lab SGH pod kierownictwem prof. Bogumiła Kamińskiego. Cieszę się, że nasi eksperci i specjaliści Google współtworzyli ten wyjątkowy program szkoleniowy, który pomoże przedsiębiorcom nie tylko oswoić AI, ale i wykorzystywać ją na co dzień w prowadzeniu biznesu. Rewolucja AI dzieje się na naszych oczach i w zasadzie nie ma przed nią ucieczki. Jeśli polscy przedsiębiorcy w porę nie wskoczą do tego pociągu, stracą konkurencyjność – mówi rektor SGH Piotr Wachowiak.

To kolejna wspólna inicjatywa Google i SGH. W ramach poprzednich edycji Umiejętności Jutra, najskuteczniejszego programu podnoszącego kwalifikacje w Polsce, 17 000 osób przeszło kurs z marketingu internetowego, z czego ⅓ otrzymała zatrudnienie po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu certyfikatu. W poprzednich latach Google prowadził również program Internetowe Rewolucje, dzięki któremu pół miliona Polek i Polaków zdobyło nowe kompetencje w zakresie umiejętności cyfrowych.