Sztuczna inteligencja na rowerze. eBike uczy się z kilometra na kilometr

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są coraz częściej wykorzystywane w codziennym życiu w celu ułatwiania różnych zadań. Budzą podziw spersonalizowanymi zastosowaniami, analizując indywidualne potrzeby i stale ucząc się na ich podstawie. Dzięki Connected Biking fizyczne wrażenia z jazdy są powiązane ze światem cyfrowym. W rezultacie eBike już dawno stał się inteligentnym towarzyszem. Połączony z aplikacją eBike Flow, jest częścią nowoczesnego, cyfrowego stylu życia i zawsze jest na bieżąco. Bosch eBike Systems integruje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji z inteligentnym systemem, który rozpoznaje zachowanie użytkownika, uczy się i umożliwia między innymi inteligentniejsze planowanie tras oraz nawigację.

- Jesteśmy przekonani, że przyszłość to Connected Biking. Tylko poprzez połączenie fizycznego doświadczenia jazdy ze światem cyfrowym można w pełni wykorzystać potencjał naszych systemów eBike – wyjaśnia Gregor Dasbach, wiceprezes ds. biznesu cyfrowego w Bosch eBike Systems. „Dzięki integracji sztucznej inteligencji robimy kolejny logiczny krok w rozwoju i tworzymy cenną wartość dodaną dla rowerzystów: eBike uczy się z kilometra na kilometr i staje się inteligentnym i połączonym towarzyszem podróży”.

Range Control: sztuczna inteligencja zapewnia większą pewność co do zasięgu e-roweru

Nowa, oparta na sztucznej inteligencji funkcja „Range Control” ułatwia planowanie tras: nie trzeba już się martwić o zasięg akumulatora. Jeśli zaplanujesz trasę w aplikacji eBike Flow, pokaże ona bezpośrednio prawdopodobny procent naładowania akumulatora po dotarciu do celu. Aby wyświetlić jak najdokładniejszy zasięg, inteligentny system ustala różne informacje, takie jak masa systemu, wykres wysokości trasy i indywidualne zachowanie rowerzysty podczas kilku ostatnich przejazdów. Prognozy stają się coraz bardziej precyzyjne: po zarejestrowaniu pierwszych aktywności system będzie w stanie przewidzieć poziom naładowania akumulatora w momencie przyjazdu do celu znacznie dokładniej niż podczas pierwszego przejazdu. Prognoza jest także aktualizowana podczas przejazdu i uwzględnia aktualny styl jazdy. Dzięki temu rowerzyści mogą całkowicie skoncentrować się na jeździe.

Aby pozbyć się wszelkich zmartwień o zasięg podczas jazdy, można nawet ustawić żądany minimalny poziom naładowania akumulatora po przyjeździe do celu. Inteligentny system zadba o wszystko pozostałe, co jest bardzo praktyczne, jeśli na przykład nie ma możliwości naładowania akumulatora przed powrotem lub kolejnym przejazdem. W razie potrzeby rowerzyści mogą aktywować tę dodatkową funkcję przyciskiem w aplikacji eBike Flow. Następnie można użyć suwaka, aby precyzyjnie ustawić żądany poziom naładowania akumulatora u celu. W zależności od wyboru aplikacja pokazuje, czy trasę można pokonać z pełnym, niskim, czy bardzo niskim wspomaganiem. Podczas jazdy inteligentny system w razie potrzeby dostosowuje wspomaganie silnika. Zapewnia to dotarcie do celu z określonym poziomem naładowania akumulatora. Dzięki temu nowemu rozwiązaniu pytanie, czy akumulator wytrzyma do chwili dojazdu do celu, należy już do przeszłości w przypadku e-rowerów z inteligentnym systemem Bosch.

Spersonalizowany czas przyjazdu i planowanie tras

Inteligentny system wykorzystuje dodatkowe funkcje sztucznej inteligencji do spersonalizowanego planowania. Dzięki temu oczekiwany czas przybycia może zostać obliczony i wyświetlony przed rozpoczęciem trasy. Pomaga w tym analiza wcześniejszego zachowania rowerzysty na podobnych trasach. Rowerzyści mogą także korzystać ze spersonalizowanych sugestii tras: inteligentny system wie na przykład, jakie typy dróg, o jakiej nawierzchni lub o jakim nachyleniu są preferowane, z jaką prędkością są pokonywane, i tworzy odpowiednią rekomendację trasy.

Aktualny poziom naładowania dla łatwego planowania i szczegółowe mapy na wyświetlaczach Kiox

Inne nowe funkcje jeszcze bardziej ułatwiają nawigację i planowanie. Dzięki funkcji „Aktualny poziom naładowania” użytkownicy mogą sprawdzać poziom akumulatora podczas procesu ładowania w aplikacji eBike Flow oraz wyświetlać go w dowolnym miejscu i czasie. Można więc zaplanować swoją następną trasę lub dalszą podróż w domu na kanapie lub w przytulnej kawiarni. Funkcja „Rozszerzona nawigacja” zapewnia lepsze wyświetlanie nawigacji na wyświetlaczach Kiox 300 i Kiox 500. Pokazuje teraz nie tylko zaplanowaną trasę i skrzyżowania, ale także wszystkie boczne drogi. Te nowe, dodatkowe szczegóły mapy dają najlepszą możliwą orientację w terenie i intuicyjną nawigację. Usługi „Rozszerzona nawigacja” i „Aktualny poziom naładowania” stanowią część subskrypcji usług Flow+.

Nowe informacje o ukończonych przejazdach

Bosch wprowadza także liczne innowacje w zakresie statystyk jazdy. Wszyscy użytkownicy e-roweru z układem Bosch eBike ABS mogą wyświetlić udział manewrów hamowania z użyciem układu ABS i bez niego jako bezpośrednie porównanie w aplikacji eBike Flow. Podczas jazdy wyświetlana jest również liczba manewrów hamowania, podczas których aktywował się układ ABS.

Wskazanie „Używanie trybów jazdy” jest już dostępne nie tylko podczas jazdy, ale także jako statystyki po ukończeniu przejazdu. Przejrzysty wykres kołowy pokazuje, który tryb jazdy (w tym tryb Off) i w jakim stopniu był używany. To samo dotyczy ekranu „Udział mocy”. Zapewnia on informacje o średniej mocy własnej rowerzysty w porównaniu ze średnią wydajnością jednostki napędowej na podstawie bieżącej aktywności i wybranego trybu jazdy. Informacje te pomagają rowerzystom poprawić poziom fitness i zoptymalizować trening. Wyświetlanie wykorzystania poszczególnych trybów jazdy i udziału mocy po przejeździe jest możliwe w ramach Flow+.

Nowy tryb Eco+ umożliwia uzyskanie dużego zasięgu

Oprócz funkcji cyfrowych Bosch wprowadza do inteligentnego systemu także nowy tryb jazdy. Nowy tryb Eco+ zaciera granice między jazdą rowerem ze wspomaganiem elektrycznym a jazdą zwykłym rowerem, oszczędza energię i umożliwia uzyskanie szczególnie dużego zasięgu. Jest on odpowiedni zwłaszcza dla rowerzystów, którzy lubią pedałować bez wspomagania na płaskim terenie, ale nie chcą rezygnować z silnika na podjazdach lub na przykład podczas wyprzedzania. W zależności od mocy rowerzysty silnik pozostaje całkowicie wyłączony do momentu przekroczenia progu aktywacji, który można dostosować w aplikacji eBike Flow. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku lekkich e-rowerów, a także rowerów eSUV i eTrekking. Gdy wspomaganie nie jest już potrzebne, silnik wyłącza się automatycznie. Ułatwia to oszczędzanie energii i zwiększa zasięg, umożliwiając jeszcze większe zasięgi bez ładowania lub wymiany akumulatora. Tryb Eco+ jest dostępny do wszystkich jednostek napędowych z inteligentnym systemem Bosch eBike Systems i można go zainstalować na e-rowerze za pośrednictwem aplikacji eBike Flow.

Jeszcze więcej personalizacji: konfiguracja wyświetlacza Purion 200

Połączenie komponentów w sieć oznacza nowe możliwości indywidualizacji. Podobnie jak wyświetlacze Kiox 300 i Kiox 500 także wyświetlacz modułu obsługi Purion 200 można teraz dostosować do własnych preferencji: sortować, dodawać lub usuwać treści w aplikacji eBike Flow. Czy prędkość ma być wyświetlana po lewej stronie, a tętno zawsze po prawej? Nie ma sprawy: dwa kafelki na ekranie można dowolnie skonfigurować. Można zmienić także kolejność ekranów.

Podsumowanie funkcji

Funkcja Flow+ Wydanie Range Control Lipiec 2024 r. Statystyki jazdy: ABS Lipiec 2024 r. Tryb Eco+ Lipiec 2024 r. Purion 200: konfiguracja wyświetlacza Lipiec 2024 r. Aktualny poziom naładowania x Sierpień 2024 r. Rozszerzona nawigacja x Sierpień 2024 r. Dodatkowe statystyki: używanie trybów jazdy i udział mocy x Sierpień 2024 r.