Photo Selector to nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które znajdziemy w aplikacji randkowej Tinder. Szukasz miłości, przelotnego związku, a może partnera do długich dyskursów, ale nie wiesz, jak przyciągnąć swoją uwagę? Wirtualny pomocnik AI pomoże wam wybrać najlepsze zdjęcie. Oto, jak to działa.

Tinder wybierze za was idealne zdjęcie

Żeby skorzystać z nowej funkcji, użytkownik Tindera robi sobie selfie, aby sztuczna inteligencja mogła sprawdzić, jak wygląda, a następnie aplikacja przeglądnie zdjęcia na twoim telefonie. Model AI wybiera obrazy, które użytkownik może przejrzeć i zdecydować, czy dodać je do swojego profilu. Photo Selector będzie dostępny w pierwszej kolejności dla użytkowników Tindera w USA, a jego wdrożenie na całym świecie nastąpi później tego lata.

Tinder ma nadzieję, że narzędzie AI ułatwi założenie profilu randkowego. Według własnego badania opinii online przeprowadzonego wśród młodych samotnych osób, 52% ma trudności z wyborem zdjęcia profilowego w aplikacjach randkowych, a samotne osoby poniżej 25 roku życia spędzają średnio 33 minuty na wybieraniu zdjęcia do swojego profilu w aplikacji randkowej. Być może nie jest więc zaskoczeniem, że 68% z nich z radością przyjmuje pomysł pomocy sztucznej inteligencji w wybieraniu zdjęć.

„Jesteśmy dumni, że jesteśmy pierwszą aplikacją randkową, która udostępnia narzędzie AI, które może znacznie ułatwić budowanie profilu – wiemy, że jest to jedna z najtrudniejszych części randkowania. Jako lider kategorii dążymy do zdefiniowania najlepszych w branży przypadków użycia znaczących integracji sztucznej inteligencji dla konsumentów” – powiedziała dyrektor generalna Tindera, Faye Iosotaluno, w oświadczeniu.

Tinder nie wspomniał zbytnio o żadnych problemach związanych z prywatnością w związku z nową funkcją, mimo że dostęp i korzystanie z osobistych zdjęć z modelami AI może niektórych denerwować.

