Sztuczna inteligencja wpływa na zakupy Polaków? To już się dzieje

HUAWEI Pura 70 Ultra to smartfon z najwyższym wynikiem w historii DXOMARK

Sennheiser wprowadza nowy model HD 620S. Zero dekoncentracji i maksimum dźwięku

Sztuczna inteligencja na sklepowych półkach

Sztuczna inteligencja jest mocno powiązania z działaniami online, jednak coraz częściej możemy obserwować jej oddziaływanie także w realnym świecie. Już teraz wpływa na wygląd produktów, optymalizuje trasy, projektuje grafikę opakowań i dba o odpowiednie ułożenie na sklepowych półkach. Dzięki rozwiązaniom takim jak Shelf Recognition AI, opracowanym przez polską firmę eLeader, AI może za pomocą zdjęcia w ciągu kilku sekund dostarczyć informacje na temat zgodności ułożenia produktów z ustalonymi wzorcami.

Wskazuje także, co wymaga poprawy i jakie czynności należy wykonać, aby produkty prezentowały się zgodnie z przyjętymi standardami. Analizuje również obecność konkurencji i dostarcza danych managerom, wpływając w ten sposób na efektywność prezentacji produktów i tworzenie atrakcyjniejszych dla konsumentów rozwiązań. To niezwykle ważne dla każdego handlowca, gdyż aż 82 proc. decyzji o zakupie podejmujemy właśnie przed półką i to właśnie odpowiednia ekspozycja zwiększa sprzedaż o 30 proc. Sztuczna inteligencja odblokowuje więc nowe możliwości dla handlu w realnym świecie.

Jak ułożyć towar, by sprzedawał się najlepiej?

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów używanych przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Szacuje się, że produkt ma tylko 0,06 sekundy na zwrócenie na siebie uwagi potencjalnego kupującego w sklepie wielkopowierzchniowym. Z tego powodu sklepowe ekspozycje mają duże znaczenie w handlu i mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie popytu. Powszechnie wiadomo, że najlepiej sprzedaje się to, co klient ma na wysokości wzroku, ale jak się okazuje, półka sklepowa ma więcej miejsc, o które biją się dyrektorzy sprzedaży. Znaczenie ma wysokość, sąsiedztwo produktów oraz powierzchniowy udział danej marki na sklepowej półce. Jednak nie zawsze sprawdzają się takie same reguły ułożenia produktów. Zdarza się, że rywalizacja jest skuteczniejsza, kiedy produkty danej marki ułożone są daleko od siebie.

– Sztuczna inteligencja dostarcza danych do ustalenia najefektywniejszego ułożenia produktu, co może znacząco wpłynąć na zwiększenie sprzedaży. Narzędzie eLeader Shelf Recognition AI najczęściej jest wykorzystywane wszędzie tam, gdzie mamy dostępną wyraźną etykietę, którą system może łatwo sczytać, np. w analizie produktów spożywczych, m.in. napojów, nabiału i produktów sypkich. Jednak możliwości tego systemu są dużo większe niż jedynie merchandising i sprzedaż. AI już może rozpoznawać określone kategorie np. wegańskie lub bezglutenowe, a nasze zespoły stale rozwijają narzędzie, zwiększając możliwości tej technologii – mówi Rafał Melanowicz, Chief of Shelf Recognition AI Department w eLeader.

Inteligentne sklepowe półki

AI stosowane do rozpoznawania produktów na półkach to zaawansowana technologia, która rozwijała się przez wiele lat. Sieć neuronowa sztucznej inteligencji jest trenowana na obrazach sklepowych półek i stale kalibruje się podczas wykorzystywania narzędzia. Dane na temat produktów docierają do handlowca w trakcie tej samej wizyty, dzięki czemu AI wspiera podczas przeprowadzania audytu. Jednocześnie jest dużo bardziej precyzyjna niż ludzkie oko. System rozpoznaje niemal 99 proc. produktów. Narzędzie zapamiętuje również poprzednie wizyty i może dostarczać m.in. danych porównawczych. eLeader zaczął pracę nad rozwiązaniem już w 2014 roku, jednak przez lata znacząco rozwinął je, dzięki czemu dzisiaj na co dzień ze wsparcia AI korzystają największe globalne i polskie marki, jak Danone, Nutricia czy Maspex.

eLeader, Shelf Recognition AI

– Sztuczna inteligencja już od dawna wspiera sprzedaż, ale właśnie teraz możemy zaobserwować jak mocno zwiększa się jej znaczenie w realnym świecie. Już wpływa na układ sklepowych półek, a co za tym idzie nasze decyzje zakupowe. Jednocześnie znacząco przyśpiesza działania handlowców poprzez szybkie analizy i rekomendacje. Przewiduje się, że trend na AI będzie postępować i optymalizacje związane z sztuczną inteligencją będą coraz szerzej wykorzystywane nie tylko w obszarze IT, ale także w sektorach takich jak retail i FMCG – mówi Rafał Melanowicz, Chief of Shelf Recognition AI Department w eLeader.

Sztuczna inteligencja znacząco wpłynie na obszar sprzedaży. Jak wynika z danych Kearney, już 1/5 pracowników będzie opierała swoje wyniki pracy na AI, co szczególnie zrewolucjonizuje obszar sprzedaży i obsługi klienta. Zmiany w handlu, także za sprawą Shelf Recognition AI, już zwiększają efektywność prowadzonych działań. Nagranie prezentujące funkcjonowanie narzędzia bazującego na sztucznej inteligencji można obejrzeć pod TYM linkiem

EKG 2024 Dariusz Wieczorek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.