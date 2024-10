Uroczysty listing Tokena ZND w czwartek w Monako

Co nowego w Androidzie 15? Ważne zmiany dla posiadaczy smartfonów

Własna „waluta”, czyli Token ZND, to motor napędowy i dopełnienie ekosystemu zondacrypto oraz Platformy ZND. To kolejny element układanki. Przed społecznością zondacrypto, ZND otwiera wiele możliwości pomnażania swoich środków, użyteczności i dostępu do nagród w ramach Programu Afiliacyjnego.

Historyczny moment

– Tworzymy historię zondacrypto. Nasza publiczna sprzedaż tokena zakończyła się spektakularnym sukcesem. Cztery rundy trwające 79 minut pozwoliły sprzedać 24,500,000 tokenów ZND o wartości 1,995,700 EUR, a zakupu dokonały 5263 osoby. ZND to ważna część naszego ekosystemu produktów, których celem jest zapewnienie wszystkim bezpiecznego i wygodnego dostępu do świata kryptowalut – deklaruje Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

– Cieszymy się, że wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi, będziemy mogli przeżywać ten wyjątkowy dla całej społeczności naszej giełdy moment. To ukoronowanie pracy wielu osób i współprac z naszymi partnerami, również tymi monakijskimi. Wszystkim bardzo dziękujemy z zaufanie – dodaje Karolina Gwóźdź, Chief Legal Officer zondacrypto.

24 października, w La Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco, wszyscy goście wydarzenia będą mogli dowiedzieć się więcej o kryptowalutach i o samym Tokenie ZND. W panelu dyskusyjnym udział wezmą CEO zondacrypto Przemysław Kral, niewykonawczy członek zarządu zondacrypto Guido Buehler oraz prezes Rakowa Częstochowa Piotr Obidziński.

Program uroczystości obejmuje:

17.00-17.30 Prezentacja: Moje pierwsze kroki w świecie kryptowalut

17.30-17.45 Zanurz się w świecie muzyki w interpretacji Dimple (minikoncert)

17.45-18.15 Panel dyskusyjny: Kryptowaluty w praktyce

18.15-18.35 Sesja Q&A z Giorgio Chiellinim o współpracy z zondacrypto

18.40-19.10 Prezentacja: Porozmawiajmy o Tokenie ZND

19.10-19.30 Spojrzenie wstecz na zondacrypto sprzed lat, przy akompaniamencie muzyki saksofonowej

19.30-19.40 Ogłoszenie współpracy z popularną globalnie organizacją sportową

19.40-19.55 Giorgio Chiellini omawia swoją współpracę ambasadorską z zondacrypto

19.55 Start odliczania!

20.00 Oficjalny listing Tokena ZND na giełdzie zondacrypto

20.10 Emisja filmowego spotu reklamowego zondacrypto - „Opowieści z krypto”

20.15-20.45 Prezentacja: Marketing sportowy a kryptowaluty, plany rozwoju Tokena ZND i… niespodzianka

20.45-21.15 Cocktail party, minikoncert

Aukcja charytatywna sportowych gadżetów

W drugiej części przeznaczonej dla wyselekcjonowanej grupy zaproszonych gości, zondacrypto zorganizuje również charytatywną zbiórkę dla Fundacji Księżnej Monako Charlene. Na aukcji pojawią się przedmioty otrzymane od partnerów zondacrypto, wśród których byli: Giorgio Chiellini, Juventus FC, Atalanta BC, Bologna FC, Parma Calcio i polskie kluby - piłkarskie Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa oraz koszykarskie Dziki Warszawa.

Z produktów zondacrypto korzysta ponad 1.3 miliona użytkowników na całym świecie, a ich działania wygenerowały 37 milionów euro przychodów w latach 2021-2024. Aktywa giełdy są wyceniane na 520 milionów euro. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników wynosi 180,000.

Transmisje na żywo z Monako

W dniu konferencji w Monako, przebieg wydarzeń będzie transmitowany za pośrednictwem social mediów zondacrypto: na profilach na X ZND, Facebooku zondacrypto Polska, YouTube zondacrypto Polska oraz w portalu Bankier.pl.Zondacrypto to wywodząca się z Polski i jedna z największych regulowanych giełd kryptowalut w Europie. Obecna na rynku od 2014 roku, posiada licencje operacyjne we Włoszech, na Litwie, Słowacji, Cyprze, w Estonii, Szwajcarii i Kanadzie. Działa w pełnej zgodzie z przepisami prawa, m.in. rozporządzeniem MiCA, ale również daleko bardziej restrykcyjnymi regulacjami estońskimi. Początkowo funkcjonowała jako giełda bitcoin, żeby z czasem przerodzić się w platformę wielowalutową oferującą ponad 70 czołowych kryptowalut w parach z tradycyjnymi walutami (EUR, USD i PLN), stablecoinami (USDT i USDC) oraz BTC i ETH. Organizacja, stworzona przez grupę wizjonerów, inwestorów i programistów, przyciągnęła już 1,3 miliona aktywnych użytkowników.

