Dla ¾ polskich użytkowników smartfonów pojemna i wytrzymała bateria to niezbędny element tego urządzenia, jak wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie Infinix, producenta smartfonów wyróżniających się szybkim ładowaniem, dużymi i jasnymi ekranami z wysoką częstotliwością odświeżania i przyciągającym wzrok designem. Niewiele mniej – 70% – za tak zwany must-have uznaje szybki Internet w urządzeniu. Wśród innych istotnych elementów Polacy wymieniają również szybkie działanie (65%), dużo pamięci operacyjnej i wewnętrznej (po 61%) oraz duży i wyraźny wyświetlacz (55%).

Szczególną wagę do dużej pojemności i długiej pracy baterii przywiązują osoby w wieku od 50 do 65 lat – 80% z nich uważa ją za konieczną, a 13% za ważną. Wśród badanych w wieku od 35 do 49 lat jest to odpowiednio 77% i 18%. W najmłodszej grupie – od 18 do 34 lat – ten element za niezbędny uważa 68%, a za ważny – 24%.

Oczywiście finalnie jednak najważniejszym kryterium wyboru smartfona dla największego odsetka Polaków (41%) jest cena. Bateria zajmuje drugie miejsce w hierarchii istotności (33% badanych), a trzecie – aparat fotograficzny (30%). Dalej znalazły się: ogólnie pojmowana jakość (22%), pamięć (19%) oraz design (17%).

W związku z tym, że obawy związane z rozładowaniem się baterii towarzyszą ¾ użytkowników smartfonów, 80% użytkowników smartfonów chce mieć opcję szybkiego ładowania. Blisko połowie z nich często zdarza się wyłączać funkcje lokalizacji, transmisję danych czy Bluetooth, by oszczędzić energię, a blisko ⅓ często unika korzystania ze smartfona poza domem, jeśli wie, że nie będzie miała możliwości podładowania go w międzyczasie. Nieco ponad ¼ zawsze nosi ze sobą powerbank.

- Aż 80% przebadanych przez nas polskich użytkowników smartfonów przyznaje, że funkcja szybkiego ładowania w smartfonach jest potrzebna. W Infinix od dawna stawiamy właśnie na innowacje związane z ładowaniem i zarządzaniem energią, by użytkownicy naszych telefonów mogli skupić się na swoich potrzebach, zamiast martwić się rozładowującą się baterią. W smartfonach Infinix, skupiliśmy się zarówno na funkcjach zarządzania energią, jak i na żywotności i długowieczności baterii, co przekłada się na to że nasze telefony oprócz szybkiego ładowania przewodowego (nawet do 180 W) i bezprzewodowego (do 20 W), są również wyposażone w funkcje ładowania obejściowego (pozwalające nie tylko obniżyć temperaturę telefonu kiedy z niego korzystamy i jest podłączony do ładowarki, ale także oszczędzać baterię), zwrotnego, różne wieloprotokołowe tryby ładowania w tym ładowanie inteligentne ładowanie nocą czy szybkie ładowanie kiedy w krótkim czasie musimy doładować nasz telefon – mówi Ryszard T. Lindner, zarządzający marką w Polsce, na Węgrzech i w krajach bałtyckich.

Przykładem innowacji Infinix, która agreguje ww. funkcje, jest nieustannie rozwijana autorska technologia All-Round FastCharge dostępna zarówno w najwyższym obecnie na polskim rynku smartfonie marki Zero 40 5G, jak i w smartfonach z serii NOTE, czy wybranych modelach z najnowszej serii HOT 50, która niedawno trafiła do sklepów w Polsce.

Szybkie ładowanie i dobry internet są ważniejsze dla kobiet

Jak wynika z zebranych danych, kobiety i mężczyźni przy wyborze smartfona przywiązują inną wagę do różnych funkcji. O ile duża pojemność baterii, wysoka wydajność, duży i wyraźny wyświetlacz oraz obecność 5G czy NFC są równie istotne dla obu płci, o tyle dostępność funkcji szybkiego ładowania ma większe znaczenie dla kobiet – za niezbędną uważa ją 59%, podczas gdy wśród mężczyzn jest to 43%. Istotną różnicę widać również w podejściu do szybkości działania Internetu w smartfonie – jest ona kluczowym aspektem dla 73% kobiet oraz 65% mężczyzn – a także do pojemności pamięci wewnętrznej (68% kobiet i 54% mężczyzn). Mężczyźni przy wyborze smartfona wydają się być bardziej skłonni do kompromisów, znacznie częściej wskazują poszczególne elementy i funkcje jako ważne, ale nie niezbędne.

Marka Infinix jest obecna na polskim rynku od ponad dwóch lat. W polskim portfolio dotychczas pojawiło ponad 30 modeli smartfonów z serii ZERO, NOTE, HOT i SMART z różnych półek cenowych, dostępnych w różnych wersjach kolorystycznych i wariantach pamięci. Dotychczas w Polsce sprzedała już ponad ćwierć miliona smartfonów.