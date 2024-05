i Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Warto wiedzieć!

WhatsApp wprowadza zmiany i "zrywa" ze swoją standardową zielenią!

WhatsApp to jedna z najpopularniejszych i jednocześnie najbezpieczniejszych aplikacji do rozmów ze znajomymi i rodziną. Mimo to, wciąż nie jest popularna tak bardzo, jak jej główny konkurent czyli Messenger. Sporo jednak może się zmienić, bo twórcy wprowadzają zmiany jedna po drugiej. Tym razem przyszła kolej na coś, dla miłośników kolorów!