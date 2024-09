Wspieramy rozwój deep techu w regionie CEE - Sławomir Olejnik, CEO Deep Tech CEE

Czym jest Deep Tech CEE?

Tworzymy nową organizację, łączącą startupy, inwestorów, środowisko biznesowe i korporacyjne. To społeczność reprezentująca ponad 15 krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wspieramy rozwój deep techu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), wykorzystując międzynarodowe kontakty i skalę działania. Promujemy ideę rozwijania i skalowania międzynarodowego startupów bazujących na nauce, pracach B+R oraz wysokotechnologicznej inżynierii, bo przez to widzimy szanse dla zwiększenia wzrostu gospodarczego Polski i regionu. W ramach naszych działań, organizujemy między innymi międzynarodową konferencję, w tym roku odbędzie się ona w dniach 28-30 października w Warszawie. Jej kluczową częścią jest także konkurs dla startupów Deep Tech CEE Challenge, z pulą nagród nawet do 1 miliona euro finansowania dla najlepszych projektów.

Do kogo adresowany jest Deep Tech CEE Summit & Challenge?

Nasze działania jako inicjatywę ekosystemową kierujemy do kilku grup odbiorców. W pierwszej kolejności organizując konkurs Deep Tech CEE Challenge skupiamy się na startupach, scaleupach i projektach badawczo-rozwojowych rozwiązujących problemy przemysłu, środowiska, ludzi i naszej planety - z takich sektorów, jak m.in. energetyka, medtech, biodiversity i cleantech, żywność i rolnictwo, hardware, czy sztuczna inteligencja, elektronika i zawansowane obliczenia. Dla najlepszych uczestników przewidzieliśmy pulę nagród do miliona euro w postaci inwestycji, biletów na międzynarodowe wydarzenia, pokrycia kosztów transportu, lepszych możliwości w wybranych programach akceleratora i wiele innych profitów. Samo wydarzenie Deep Tech CEE Summit 2024 adresowane jest przede wszystkim do trzech grup: inwestorów, przedsiębiorców, korporacji oraz startupów, naukowców i przedstawicieli ekosystemu innowacji w Polsce. Oczywiście nie zapominamy także o mediach. Spodziewamy się wielu przedstawicieli międzynarodowych stacji telewizyjnych, radiowych, tytułów prasowych i portali internetowych, których zachęcamy do udziału, edukowania się i nawiązywania relacji.

Która to już edycja wydarzenia i czym będzie różniła się od poprzednich?

To już trzecia edycja, a skala Deep Tech CEE Summit & Challenge jest większa z każdym rokiem. W tym roku będzie z nami ponad 200 startupów, przeszło 100 inwestorów i więcej niż 100 reprezentantów firm. Rośnie też pula nagród, m.in. dzięki współpracy m.in. z Cobin Angels i Europejską Radą Innowacji. To również za sprawą tej społeczności aniołów biznesu, pula nagród w Deep Tech CEE Challenge może sięgnąć nawet 1 miliona euro inwestycji w jeden lub kilka deep techowych startupów.

Czy są zagadnienia lub dziedziny, na które merytorycznie położycie w tym roku większy nacisk?

Sferę merytoryczną rozbudowujemy i rozwijamy z każdym rokiem. W tej edycji poszerzymy ją m.in. o popularne tematy sztucznej inteligencji, kwestie środowiskowe, biotech, dual-use, jak również o możliwości współpracy z inwestorami z Unii Europejskiej, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Co należy zrobić, aby zagwarantować sobie udział w wydarzeniu?

Możliwości jest wiele. Można kupić bilet jako uczestnik, zapewnić sobie międzynarodową widoczność jako sponsor wydarzenia, wesprzeć nas w rekrutacji startupów do konkursu lub zgłosić do niego swoją organizację. Na zgłoszenia do Deep Tech CEE Challenge 2024 czekamy do 18 września. Dotyczy to startupów i scaleupów deep tech pomiędzy 3 a 8/9 TRL. Informacje o wydarzeniu, biletach i zgłoszeniach do konkursu można znaleźć na stronie wydarzenia: https://deeptechsummit.eu/

FORUM EKONOMICZNE 2024 - Thomas Hofmarcher Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.