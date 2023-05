Smartwatche i słuchawki w super cenach oraz produkty za darmo! Majowe promocje od Huawei

Na fanów smartwatchy czeka aż pięć możliwości. Pierwsza z nich to idealny wybór dla eleganckich kobiet – HUAWEI Watch GT 3 (42 mm) Elegant w wersji ze złotą, metaliczną bransoletą, którego cena jest o 100 zł niższa od sugerowanej ceny detalicznej i wynosi teraz 1199 zł. Na zwolenniczki sportu czeka HUAWEI Watch GT 3 (42 mm) Active w białym kolorze, którego cena została obniżona do 999 zł (sugerowana cena detaliczna: 1099 zł). Kupujący otrzymają również w prezencie dodatkowy pasek. Razem z jednym z powyższych damskich zegarków możesz dokupić w zestawie męski smartwatch HUAWEI Watch GT 3 (46 mm) Active za jedyne 799 zł. Poza zestawem jego promocyjna cena wynosi teraz 899 zł, czyli jest o 10% niższa od sugerowanej ceny detalicznej. Do niego można również dokupić damski smartwatch HUAWEI Watch GT 3 (42 mm) Active za 799 zł oraz dodatkowy pasek za 9,90 zł. Przy zakupie dowolnego z tych zegarków, warto go nabyć w zestawie ze słuchawkami HUAWEI FreeBuds SE za 149 zł oraz wagą HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition za 49 zł.

Poszukujący bardziej budżetowej wersji inteligentnego zegarka mogą skorzystać z oferty na HUAWEI Watch Fit 2 Active w wersji czarnej oraz różowej, których cena wynosi teraz 549 zł, a dodatkowo w zestawie można nabyć kolejny za jedyne 499 zł oraz słuchawki HUAWEI FreeBuds SE za 149 zł. Dla miłośników muzyki przygotowano ofertę na każdy model kolorystyczny słuchawek HUAWEI FreeBuds 5i, których cenę obniżono o 50 zł, więc teraz można je zakupić za 349 zł, otrzymując w prezencie etui ochronne. Ponadto drugą parę można nabyć o 100 zł taniej, dzięki czemu łącznie kosztować będą 598 zł zamiast 798 zł.

