Xbox dodał nowe opcje instalacji gry. Pomogą graczom ze słabszym internetem

Program Xbox Insider firmy Microsoft umożliwił zespołowi eksperymentowanie w zakresie wprowadzania optymalnych zmian w systemie, a wybranym użytkownikom uzyskanie wcześniejszego dostępu do nowych gier i funkcji we współpracy z partnerami-programistami. Jedną z nowych opcji jest dostarczenie graczom bardziej elastycznej instalacji gier.

Xbox ułatwia pobieranie gier

Według Microsoft niejawni testerzy Xbox otrzymają wersję zapoznawczą Alpha Skip-Ahead. Użytkownicy będą teraz mogli wybrać, które części gry mają zostać pobrane przed instalacją. Gry obsługujące tę nową opcję powinny najpierw zostać pobrane jako mniejsze, a użytkownik będzie mógł wybrać, czy chce pobrać dodatkowe funkcje, takie jak zawartość dla wielu graczy, tekstury HD i inne.

Proporcjonalnie malejąca pojemność konsol w stosunku do coraz to większych gier miała zostać pierwotnie rozwiązana kartami rozszerzeń pamięci. Ich cena, pierwotnie astronomiczna, teraz zdecydowanie spadła, jednak ponownie rozmiary gier wzrosły. Nowe możliwości wyboru zawartości do zainstalowania powinny pomóc graczom zaoszczędzić miejsce i skrócić czas pobierania.

