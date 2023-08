Xiaomi kończy wakacje z promocjami! Powrót do szkoły, powrót do promocji

Promocje startują 18 sierpnia i składają się z dwóch części. Pierwszym filarem jest oferta “Zdaj się na wyższą pamięć”. Jej zasady są proste - możemy kupić urządzenie w wyższej konfiguracji sprzętowej za cenę tego samego modelu o konfiguracji niższej! W promocji znajdują się trzy smartfony: Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 oraz Redmi 12. Promocja potrwa do 17 września lub do wyczerpania zapasów.

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G zachwyci użytkowników niezwykle jasnym wyświetlaczem Flow AMOLED 120 Hz, który jest zgodny ze standardami Dolby Vision i Dolby Atmos. Seria Note to przede wszystkim dobrze wyważone i przydatne funkcje, takie jak szybkie ładowanie, zgodność z 5G, czy płatności NFC. Cena za wersję 8 GB + 256 GB: 1899 zł. Cena za wersję 6 GB + 128 GB: 1599 zł.

Redmi Note 12

Ten smartfon ma właściwie wszystko, czego potrzebujemy i to w wydaniu premium. Jedyne, czego nie ma to wysokiej ceny. Teraz za wersję z 8 GB RAM-u i 258 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy tyle, ile za wersję z 4+128GB. Cena za wersję 8 GB + 256 GB: 1099 zł. Cena za wersję 4 GB + 128 GB: 899 zł.

Redmi 12

Duży wyświetlacz, wysokiej jakości szklany tył, potrójny aparat, tylko 8,17 mm grubości oraz odporność na kurz i zachlapania (IP53). To wydajny i nowoczesny smartfon, który dba o nasze oczy dzięki filtrowi światła niebieskiego. Ma pamięć rozszerzalną do 1 TB za pomocą karty microSD. Co ciekawe, został on wyposażony również w radio FM i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Czyli nie zawiedzie w żadnej sytuacji.Cena za wersję 8 GB + 256 GB 799 zł. Cena za wersję 4 GB + 128 GB 649 zł.

Drugim filarem są bezpośrednie obniżki cenowe na szerszą gamę smartfonów. Znajdziemy tutaj zarówno flagowy Xiaomi 13, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, jak i najbardziej budżetowe smartfony - np. Redmi 12C z pojemną baterią 5000 mAh w zaskakująco niskiej cenie. Xiaomi 13 To poręczne centrum sterowania wszechświatem i dowód na to, że urządzenie może wyglądać jak dzieło sztuki. Optyka tego smartfona powstała we współpracy z legendarną marką fotograficzną Leica. Dzięki teleobiektywowi 75 mm zdjęcia sprawiają wrażenie zrobionych dobrą lustrzanką, tym bardziej, że o wygląd zdjęć dbają też algorytmy sztucznej inteligencji. Dodajmy do tego piękny wyświetlacz i silny procesor Snapdragon 8 Gen 2, a dostaniemy kompaktowy sprzęt dla najbardziej wymagających uczniów i studentów, który bezbłędnie uwieczni zarówno wspólne momenty jak i zdjęcia tablicy. Sprawdzi się również jako idealny smartfon dla rodzica. Do tego oczywiście wodoodporność IP68. Cena za wersję 8 GB + 256 GB: 4 499 zł. W promocji od 25 sierpnia.

Xiaomi 12 Lite

Propozycja dla tych, dla których liczy się styl i szyk. Xiaomi 12 Lite to smukła konstrukcja o niewielkiej wadze. Wielowarstwowe gradienty kolorów i efekt satyny przywiodą na myśl malarskie arcydzieło, idealnie dopełniając każdą stylizację. Potrójny aparat 108 MP na poziomie studyjnym pozwoli odkryć nieznany dotychczas świat, na nowo definiując pojęcie fotografii, a wszystko to idealnie odwzoruje 6.55-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED. Xiaomi 12 Lite pozwoli Ci odkryć nowe pokłady kreatywności w nadchodzącym roku szkolnym.Cena za wersję 6 GB + 128 GB: 2199 zł 1799 zł. W promocji od 25 sierpnia.

Redmi 12C

Redmi 12C to smartfon, który jest niezawodny podczas codziennego użytkowania. Niewielkie zużycie energii, główny aparat 50 MP, szybki procesor MediaTek Helio G85 plus duża bateria 5000 mAh i efektowny ekran HD+ 6,71”, wbudowany moduł NFC oraz niska cena czynią z niego bardzo atrakcyjny wybór na początek.Cena za wersję 3 GB + 32 GB: 549 zł 399 zł.Cena za wersję 3 GB + 64 GB: 649 zł 449 zł.Cena za wersję 4 GB + 128 GB: 549 zł.

Promocje ruszają 18 sierpnia (w przypadku Redmi Note 12 Pro 5G oraz Redmi Note 12 Pro+ 5G zaczną się 25 sierpnia) i potrwają do 31 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić w zależności od kanałów sprzedaży.Oprócz smartfonów w promocji znajdują się także produkty AIOT. Oferta na te produkty potrwa od 18 sierpnia do 31 sierpnia. Wyjątkiem jest Mi Electric Scooter Essential, na który to oferta będzie trwała od 18 sierpnia aż do 15 września.

Mi Electric Scooter Essential

Ta niezwykle lekka i poręczna hulajnoga elektryczna umożliwi szybkie przemieszczanie się po mieście w komfortowych warunkach. Wyposażona w system odzyskiwania energii kinetycznej (KERS) będzie sama ładować się podczas hamowania, a układ anti-lock E-ABS na przednie koło zadba o bezpieczeństwo jazdy. Cena: 1599 zł.

Cena i dostępność

Urządzenia objęte promocją będzie można kupić w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com/pl, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl i u operatorów: Orange, Play, Plus, T-Mobile. Urządzenia kupimy też w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i X-kom.

i Autor: materiały prasowe Xiaomi promocje 2023 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-XmyA-TXkX-UgMU_xiaomi-promocje-2023.JPG

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.