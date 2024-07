Ukryty numer telefonu — musisz go mieć w 2024! Jak go zdobyć?

Połączysz się do Wi-Fi bez hasła! Znajdź ten jeden przycisk!

Xiaomi MIX Fold 4: Trzy przełomowe filary. Lekka konstrukcja

W zawiasie Xiaomi MIX Fold 4 wykorzystano materiały o wysokiej wytrzymałości, które w połączeniu z odpornym na zużycie mechanizmem przekładni ze stali węglowo-ceramicznej korzystnie wpłynęło na jego długie działanie. Pływająca płyta zawiasu, płyta tylna wyświetlacza i środkowa płyta komory baterii z włókna węglowego T800H są precyzyjnie uformowane, co pozwoliło na redukcję całkowitej grubości, wagi oraz objętości zawiasu o 34%².

W procesie produkcyjnym Xiaomi MIX Fold 4 zostały wykorzystane nowe, przełomowe technologie. Trójwarstwowa, pięciopowierzchniowa konstrukcja płyty głównej wraz z technologią natryskiwania cyny o dużej powierzchni umożliwiła wysoką precyzję lutowania, która poprawiła stabilność i niezawodność obwodów. Ponadto, po raz pierwszy została zastosowana technologia trójwymiarowego kształtowania baterii i trójwymiarowego procesu układania w stosy, wykorzystująca nieregularną przestrzeń na umiejscowienie płyty głównej COP, dzięki czemu możliwe było zwiększenie pojemności baterii o 260 mAh do 5100 mAh.

Wyjątkowa wydajność i długotrwała bateria

Xiaomi MIX Fold 4 został wyposażony w Snapdragon® 8 Gen 3 i innowacyjny system chłodzenia 3D o dużej powierzchni 11 912 milimetrów². System ten wykorzystuje zaawansowaną technologię komory parowej do szybkiego rozpraszania ciepła, które następnie jest rozprowadzane równomiernie przez wiele warstw grafitu, skutecznie zapobiegając gromadzeniu się ciepła. Solidne wykonanie w połączeniu z doskonałym chłodzeniem zapewnia zrównoważoną wydajność, nawet przy dużym obciążeniu.

Bateria wykorzystuje technologię anody krzemowo-węglowej nowej generacji, która umożliwia zwiększenie energii. Samodzielnie opracowany system zarządzania baterią Xiaomi Surge kontroluje procesy ładowania i rozładowywania, wydłużając żywotność baterii, podczas gdy ładowanie przewodowe 67 W i ładowanie bezprzewodowe 50 W równoważą szybkie ładowanie z jej kondycją.

Xiaomi MIX Fold 4 otrzymał cztery wiodące w branży anteny odbiorcze o niskiej częstotliwości i cztery układy wzmacniające sygnał Xiaomi Surge T1, zintegrowane z systemem operacyjnym Xiaomi HyperOS. Xiaomi MIX Fold 4 posiada również dwukierunkową komunikację satelitarną, działającą w odległych obszarach bez zasięgu sygnału komórkowego oraz w pełni obsługuje główne globalne pasma komunikacyjne. Model zawiera również funkcję „Travel Assistant”, która docenią osoby często będące w podróży.

Xiaomi MIX Fold 4 jest zaopatrzony w dwa flagowe wyświetlacze premium. Wewnętrzny wyświetlacz to 7,98-calowy panel Samsung E7 LTPO o rozdzielczości 2488x2244 z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 1-120 Hz i HDR10+. Zewnętrzny wyświetlacz to 6,56-calowy panel C8+ o rozdzielczości 2520x1080, również z częstotliwością odświeżania 120 Hz i gamą kolorów P3. Wewnętrzny wyświetlacz wykorzystuje nową generację materiału święcącego E7 i zaawansowaną technologię Pol-less Plus, która znacznie zmniejsza zużycie energii przy jednoczesnym zwiększeniu jasności i nasycenia kolorów, zapewniając najlepsze wrażenia wizualne w złożeniu czy rozłożeniu. Oba wyświetlacze Xiaomi MIX Fold 4 obsługują technologię Dolby Vision® oraz HDR.

Poczwórny system kamer z obiektywem Leica i funkcją Master Portraits

Xiaomi MIX Fold 4 posiada optyczny system poczwórnej kamery Leica z wszystkimi ogniskowymi. Główny aparat wykorzystuje nowy czujnik Light Fusion 800 o rozdzielczości 50 MP i wysokim zakresie dynamiki z wprowadzoną, po raz pierwszy w telefonach Xiaomi, „Dual Native ISO Fusion Max”. Technologia ta zapewnia dokładniejsze odwzorowanie kolorów i lepsze zachowanie szczegółów w scenach o wysokim kontraście. Ultraszerokokątny obiektyw 12 MP oferuje pole widzenia 120°, a pływający teleobiektyw Leica 50 MP zapewnia doskonałe efekty portretowe i możliwości makrofotografii. Ultrateleobiektyw Leica 115 mm o strukturze peryskopu umożliwia, także fotografowanie z bliska.

Xiaomi AISP obsługuje złożone scenariusze obrazowania z prędkością przetwarzania AI do 60 TOPS. Nowy „Master Portrait” łączy w sobie moc PortraitLM i estetykę profesjonalnej fotografii, umożliwiając tworzenie obrazów „nieco bardziej idealnych niż rzeczywistość”, podkreślające piękno portretu bez odbiegania od realności.

Design Xiaomi MIX Fold 4 jest utrzymany w charakterystycznej dla Leica kolorystyki i klasycznych tonacji – unika nadmiernego wyostrzania i wykorzystywania algorytmów. Dwa style fotograficzne Leica z konfigurowalnymi funkcjami odpowiadają na profesjonalne potrzeby twórcze. Unikalna, składana forma zapewnia nowe możliwości fotografowania, takie jak selfie bez użycia rąk i kadrowanie zewnętrznego wyświetlacza po rozłożeniu, przekształcając flagowy składany telefon w przenośne profesjonalne studio fotograficzne.

Xiaomi HyperOS jest zoptymalizowany pod kątem dużych wyświetlaczy i został uzupełniony o wiele funkcji AI. Innowacje, takie jak asystent konferencji AI, możliwości multimodalne i integracja AI w aplikacjach systemowych, zapewniają wygodę w użytkowaniu.

Xiaomi MIX Fold 4 wykorzystuje włókno kompozytowe Xiaomi, które zwiększa jego wytrzymałość. Środkowa ramka wykorzystuje stop aluminium 6M42, zewnętrzny wyświetlacz jest wyposażony w Xiaomi Shield Glass, a wewnętrzny wykorzystuje ultracienkie elastyczne szkło UTG, zapewniające wszechstronną ochronę wyświetlacza. Ponadto, zawias został ulepszony o ultrawytrzymałą stal 1800 MPa, stanowiącą 82,6% zawiasu o żywotności otwierania i zamykania 500 000 razy², otrzymał również certyfikat niezawodnego składania SGS. Xiaomi MIX Fold 4 wprowadza również nową strukturę Xiaomi Guardian Structure, utkaną z najwyższej jakości włókna szklanego S2 na bazie włókna aramidowego i włókna ceramicznego. Xiaomi Guardian Structure oferujące doskonałą odporność na ścieranie oraz ogólną wytrzymałość zwiększoną o 15%² w porównaniu do poprzedniej generacji, dzięki czemu smartfon charakteryzuje się wytrzymałością, odpornością na zużycie i przyjemnym dotykiem.

Xiaomi MIX Flip: Innowacyjna linia smartfonów z klapką. Wysoce funkcjonalny wyświetlacz zewnętrzny

Xiaomi MIX Flip posiada 4-calowy zewnętrzny wyświetlacz All Around Liquid z poczwórnie zakrzywioną konstrukcją. Interakcja z zewnętrznym wyświetlaczem została zrestrukturyzowana, dzięki czemu działa, tak jak pełnoprawny smartfon bez konieczności otwierania. Specyfikacja zewnętrznego wyświetlacza Xiaomi MIX Flip to: rozdzielczość 1,5k, 4600PPI, częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność szczytowa 3000 nitów, obsługa HDR oraz wsparcie Original Color Pro i ochrony oczu. Specyfikacja ta pozostaje spójna zarówno dla wewnętrznego, jak i zewnętrznego wyświetlacza.

Xiaomi HyperOS całkowicie zmienia funkcje wyświetlacza zewnętrznego, odpowiadając na codzienne potrzeby. Zewnętrzny wyświetlacz Xiaomi MIX Flip przejmuje od flagowców wszechstronne funkcje wyświetlania i logikę interakcji. Obsługuje automatyczne obracanie, jest odpowiedni zarówno dla lewo-, jak i praworęcznych, a także posiada pełnowymiarową klawiaturę niemalże tak szeroką, jak wewnętrzny wyświetlacz, umożliwiając wygodne pisanie. Równoważny, główny 3.5-calowy obszar 16:9 dobrze doskonale obsługuje ponad 200 najpopularniejszych aplikacji z obszaru komunikacji, rozrywki, zdrowia, czytania, zakupów i edukacji. Dzięki elastycznej strukturze Xiaomi HyperOS, aplikacje wyświetlają się bez przeszkód lub przycinania. Innowacyjny projekt partycji pozwala widżetom wyświetlać czas, pogodę, liczbę kroków, sterowanie muzyką i ostatnio używane aplikacje podczas codziennego użytkowania. W przypadku codziennych sytuacji, takich jak zamawianie taksówek, jedzenia czy sprawdzanie lotów/pociągów, widżety automatycznie przełączają się na wyświetlanie powiadomień, aktualizując wszelkie niezbędne informacje w czasie rzeczywistym.

Zewnętrzny wyświetlacz pozwala na sprawną interakcję podsystemów. Aplikacje AI, Xiaomi EV i Mi Home zostały zoptymalizowane, tak aby umożliwić użytkownikom zarządzanie codziennymi sprawami osobistymi oraz kontrolowanie inteligentnych urządzeń domowych z poziomu zewnętrznego wyświetlacza. Centrum nauki Xiaomi HyperMind jest również do niego dostosowane, ucząc się i rejestrując nawyki użytkowników w czasie rzeczywistym. Asystent wprowadzania danych AI również został zintegrowany z metodą wprowadzania danych na wyświetlaczu zewnętrznym, co pomoże użytkownikom dopracować lub wygenerować teksty przy użyciu sztucznej inteligencji.

Wiele kompaktowych smartfonów obsługuje połączenia w trybie głośnomówiącym tylko po zamknięciu. Xiaomi MIX Flip rozwiązuje składające się na to trzy podstawowe problemy w kompleksowy sposób, zapewniając doskonałą jakość połączeń zarówno w stanie otwartym, jak i zamkniętym:

Siła sygnału: Architektura sprzętowa anteny Xiaomi MIX Flip, w połączeniu z inteligentnymi możliwościami dostrajania układu wzmacniającego sygnał Xiaomi Surge T1 i algorytmem rozpoznawania chwytu, inteligentnie wybiera optymalną antenę, dzięki czemu urządzenie nie nawiązuje słabych sygnałów.

Wyjście audio: Xiaomi MIX Flip wykorzystuje podwójny system dipolowy, z jedną jednostką dźwiękową wyposażoną w membranę zarówno dla wewnętrznego, jak i zewnętrznego wyświetlacza, dzięki czemu połączenia słuchawkowe obsługiwane są zarówno przy zamknięciu, jak i przy otwarciu. Dodatkowo, wykorzystując zalety systemu dipolowego, Xiaomi MIX Flip obsługuje połączenia prywatne zarówno w stanie otwarcia, jak i zamknięcia. Dodatkowo, w trosce o prywatność konsumentów, zapobiega rozprzestrzenianiu się głosu rozmowy na zewnątrz.

Zaimplementowany w pobliżu zawiasu i górnej ramki urządzenia mikrofon z redukcją szumów zapewnia wysoką jakość połączeń po zamknięciu.

Flagowa wydajność po otwarciu

Xiaomi MIX Flip otrzymał procesor Snapdragon® 8s Gen 3, tym samym jest to jedno z niewielu kompaktowych urządzeń na rynku wykorzystujących ten flagowy chipset. Na potrzeby wydajności Xiaomi MIX Flip, przeprojektowaniu uległ również system chłodzenia 3D. Teraz składa się on z dużego obszaru VC o powierzchni 3500 mm² z unikalną konstrukcją „klatki schodowej", która szybko odprowadza ciepło z procesora. System chłodzenia wspiera również materiał termoizolacyjny Xiaomi SU7, chroniący wyświetlacz od nagrzewania.

W urządzeniu zaimplementowano baterię Xiaomi Surge z 6% zawartością krzemu w elektrodzie ujemnej o wysokiej pojemności 4780 mAh, przewyższając w tym aspekcie flagowy model Xiaomi 14 Ultra. Dużą żywotność baterii gwarantuje Xiaomi Surge, precyzyjny system zarządzania procesami ładowania i rozładowywania. Sprawia to, że wydajność baterii w Xiaomi MIX Flip jest porównywalna z modelami nieskładanymi i potrafi zapewnić żywotność rzędu 80% po 1600 cyklach ładowania.

Xiaomi MIX Flip wyposażony jest w ten sam model anteny o niskiej częstotliwości, co Xiaomi 14 Ultra, ponadto zawiera również układ wzmacniający sygnał Xiaomi Surge T1. Całość działa na HyperOS z obsługą najnowocześniejszych łączeń Wi-Fi 7 i 5G-A. Smartfon oferuje również funkcje jednoczesnego wyświetlania tłumaczeń AI offline zarówno na wewnętrznym, jak i zewnętrznym wyświetlaczu, ułatwiając komunikację podczas rozmów zagranicznych poprzez wyświetlanie dwujęzycznych tłumaczeń w czasie rzeczywistym po obu stronach.

Model Xiaomi MIX Flip wykonany jest z wytrzymałego materiału z włókien kompozytowych Xiaomi. Środkowa ramka wykorzystuje ten sam stop aluminium, co Xiaomi MIX Fold 4, podwajając wytrzymałość urządzenia. Zewnętrzne i wewnętrzne wyświetlacze chronione są przez Xiaomi Shield Glass i ultracienkie, elastyczne szkło UTG. Wewnętrzny mechanizm kompaktowego zawiasu dwuprzegubowego wykorzystuje te same wysokowytrzymałe i odporne na zużycie materiały, co Xiaomi MIX Fold 4, a jego żywotność przy składaniu i rozkładaniu wynosi 500 000 razy. Smarfton również otrzymał certyfikat niezawodnego składania SGS. Specjalna edycja z włókna nylonowego Xiaomi zapewnia dodatkową odporność na ścieranie i plamy.

Obrazowanie Leica w twojej kieszeni

Xiaomi MIX Flip wyposażony jest w obiektywy nowej generacji Xiaomi x Leica Summilux. Główny aparat wykorzystuje sensor Light Fusion 800 o wysokim zakresie dynamiki, a sam smartfon posiada również unikalny, 47-milimetrowy pływający teleobiektyw Leica z minimalną odległością ogniskowania 9 cm – a wszystko to zamknięte w kompaktowym, zamykanym urządzeniu. Xiaomi MIX Flip zawiera również nowatorską platformę obliczeniową Xiaomi AISP, która pozwala na obrazowanie we wszystkich warunkach z mocą obliczeniową do 60 TOPS. Nowy tryb „Master Portait" – oparty na zaimplementowany we flagowcach i przygotowany przy wsparciu profesjonalnych fotografów PortraitLM – zwiększa jakość wykonywanych zdjęć portretowych i wynosi ją na wyżyny, zachowując przy tym autentyczność obrazowania.

Kompaktowa obudowa, duży wyświetlacz zewnętrzny i składana forma zapewniają sporą swobodę w zakresie obrazowania. Gdy smartfon jest zamknięty, możliwe jest korzystanie z zewnętrznego wyświetlacza wraz z dwoma obiektywami optycznymi Leica. Zewnętrzny wyświetlacz obsługuje również tryb lusterka do makijażu za sprawą pływającego teleobiektywu.

Z kolei otwarcie Xiaomi MIX Flip eliminuje potrzebę stosowania statywu, dzięki czemu smartfon idealnie nadaje się do zdjęć grupowych czy fotografii poklatkowej. Otwarty smartfon obsługuje również podgląd zewnętrznego wyświetlacza podczas fotografowania, co umożliwia monitorowanie i dostosowywanie ujęć w czasie rzeczywistym. W urządzeniu znalazło się również dedykowane narzędzie „Xiaomi Photography Kit”, wspierające obrazowanie tak, aby nie przegapić żadnego wartego uwagi ujęcia.

Dostępność produktów Xiaomi MIX Fold 4 będzie dostępny w Chinach w trzech kolorach: białym, czarnym i niebieskim oraz w wersji z włókna kompozytowego Xiaomi z różnymi wariantami wbudowanej pamięci. Xiaomi MIX Flip będzie dostępny w Chinach w trzech kolorach: białym, czarnym i fioletowym oraz w wersji z włókna nylonowego Xiaomi z różnymi wariantami wbudowanej pamięci.