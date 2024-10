Dane zdrowotne ze smartwatchy kluczem do przyszłości medycyny

Symetryczna konstrukcja modelu POCO C75 z okrągłą wyspą aparatów odzwierciedla harmonię w świecie przyrody. Z kolei tylny, emanujący ponadczasową elegancją panel, dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: zielonym, złotym i czarnym. Smukłe urządzenie (8,22 mm) w połączeniu z dużym, 6,88-calowym wyświetlaczem doskonale sprawdzi się do streamingu video lub grania w ulubione tytuły. Wyświetlacz, z częstotliwością odświeżania ekranu do 120 Hz, oferuje wciągające wrażenia wizualne w każdym scenariuszu użytkowania. POCO C75 został zoptymalizowany pod kątem długotrwałego użytkowania. Urządzenie niweluje zmęczenie oczu, posiada również certyfikat TÜV Rheinland, który potwierdza niską emisję niebieskiego światła i brak migotania. Model POCO C75 wyposażony jest również w dodatkowe funkcje wyświetlania, tryb ciemny i tryb nocny, dzięki którym smartfon z sukcesem dostosowuje swoją jasność do otoczenia w różnych warunkach oświetleniowych.

Smartfon otrzymał podwójny aparat główny 50 MP AI, który pozwala na robienie żywych i wyraźnych zdjęć w każdych warunkach, zarówno o zachodzie słońca, czy podczas spontanicznych chwil z bliskimi. Z kolei przedni aparat 13 MP wspierany jest przez tryb nocny. POCO C75 oferuje również szereg kreatywnych filtrów dzięki funkcji Film Camera, za pomocą której użytkownicy z łatwością mogą wzbogacać filmy i zdjęcia o dodatkowe efekty wizualne.

Urządzenie zasilane jest przez wydajny ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81 Ultra, zapewniający płynność działania przy codziennych aktywnościach i wymagających aplikacjach. Dostępne warianty z 6 i 8 GB RAM oferują zwiększenie RAM do 16 GB, co pozwala na płynną wielozadaniowość i niczym niezakłócone użytkowanie. Urządzenie posiada również baterię o imponującej pojemności 5160 mAh, która pozwala na szybkie ładowanie 18W. Wśród dodatkowych funkcji urządzenia, zaimplementowanych z myślą o wygodzie użytkowników, znalazły się również zamontowany na bocznej krawędzi czytnik linii papilarnych oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z możliwością zwiększenia głośności do 150% (względem poprzedniej generacji serii C).

- POCO C75 odzwierciedla nasze zaangażowanie w udostępnianie możliwości premium w urządzeniach z niższej półki cenowej. Oferujemy smartfon, który łączy duży, wysokiej jakości wyświetlacz z eleganckim, inspirowanym światem przyrody designem. Sprawia to, że POCO C75 to urządzenie, które umila każdą chwilę – podczas oglądania video, grania czy codziennego użytkowania smartfona – komentuje Angus Ng, Head of Product Marketing w POCO Global.

Kiedy POCO C75 trafi do Polski?

POCO C75 dostępny będzie do zakupu w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, złotym i zielonym, w konfiguracjach 6GB+128 GB oraz 8GB+256 GB. Urządzenie w wersji Black i Gold trafi do sprzedaży w Polsce 4 listopada, a wariant Green – w drugiej połowie miesiąca. Smartfony zostały wycenione kolejno na 599 zł (6GB+128GB) oraz 699 zł (8GB+256), lecz Xiaomi przygotowało atrakcyjną promocję na start. W ciągu pierwszych dwóch tygodni premierowych (4-17 listopada), ekskluzywnie na stronie producenta (mi.com), wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej będzie zakupić ze zniżką 100 zł, czyli za 499 zł. Wariant 8GB+256 również otrzyma cenę promocyjną, obniżoną o 50 zł (z 699 do 649 zł).

