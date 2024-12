Z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 8 mln osób!

Za pomocą aplikacji między innymi:

potwierdzisz swoją tożsamość, uprawnienia do zniżek i ulg czy prawo do wykonywania zawodu,

poprawisz swoje bezpieczeństwo (zastrzeżesz PESEL czy włączysz powiadomienia o cyberatakach),

będziesz mieć zawsze pod ręką dostęp do wielu danych (dotyczących np. samochodu, punktów karnych czy informacji o nadchodzących wyborach),

zadbasz o zdrowie i środowisko (zrealizujesz recepty, sprawdzisz jakość powietrza w okolicy czy zgłosisz naruszenie środowiskowe),

szybciej załatwisz formalności (umówisz się na e-wizytę z pracownikiem ZUS).

mObywatel szybko zyskał na popularności i stał się wręcz symbolem rozwoju cyfryzacji w Polsce. To także jedna z najpopularniejszych aplikacji rządowych w Europie – jej najważniejszy dokument, czyli mDowód, ma już ponad 8 milionów osób!

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna dostępna na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Odpowiada za nią Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Użytkownicy nie tylko chętnie korzystają z aplikacji, ale także wysoko ją oceniają (średnia ocen to aż 4,8 gwiazdki na 5 możliwych).

mDowód

To pełnoprawny dokument tożsamości, który występuje wyłącznie w wersji cyfrowej. Dzięki niemu nie musisz już martwić się, że Twój portfel z dowodem osobistym został w domu – wystarczy, że masz telefon z aplikacją mObywatel. I to nawet bez zasięgu, bo raz dodany do aplikacji dokument działa także bez dostępu do Internetu.

Na terenie Polski mDowód działa podobnie jak dowód osobisty. Możesz go użyć m.in. w urzędach, bankach, sądach czy w przychodniach. Są to jednak dwa odrębne dokumenty, które różnią się od siebie numerem, serią czy terminem ważności. mDowód ma już ponad 8 milionów osób!

Nie zastępuje tradycyjnego dowodu osobistego tylko w dwóch sytuacjach:

wyjazdu za granicę,

składania wniosku o dowód osobisty.

Zastrzeż PESEL

To usługa, dzięki której wygodnie i szybko zastrzeżesz swój PESEL. W ten sposób zabezpieczysz się przed przykrymi konsekwencjami kradzieży tożsamości. Będziesz mieć pewność, że nikt nie weźmie na Ciebie niechcianego kredytu ani pożyczki, a gdyby nawet doszło do takiej sytuacji – nie spadnie na Ciebie konieczność ich spłaty zadłużenia. Już ponad 5 milionów osób zastrzegło swój PESEL! Czy jesteś wśród nich?

W razie potrzeby możesz w aplikacji równie łatwo cofnąć zastrzeżenie swojego numeru PESEL. Zalecane jest cofanie zastrzeżenia tylko w sytuacjach, gdy potrzebujesz użyć swojego numeru PESEL, np. aby wziąć kredyt, wyrobić duplikat karty SIM czy sprzedać nieruchomość. Po wykonaniu takiej czynności warto ponownie zastrzec swój PESEL. W ten sposób będziesz stale chronić swoje dane! Aby nie musieć pamiętać o ponowny zastrzeganiu, możesz już wcześniej – w trakcie cofania zastrzeżenia – ustawić czas jego ponownego automatycznego zastrzeżenia.

W aplikacji sprawdzisz też historię swoich zastrzeżeń oraz tego, jaka instytucja lub firma weryfikowała status zastrzeżenia Twojego numeru PESEL. Możesz też otrzymywać na swój telefon powiadomienia o takich weryfikacjach.

PESEL zastrzeżesz nie tylko w aplikacji, ale także na stronie mObywatel.gov.pl lub w urzędzie gminy.

Bezpiecznie w sieci

To usługa, która ma na celu wsparcie cyberbezpieczeństwa. Promuje ona znajomość zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zachęca do szybkiego reagowania na zagrożenia w sieci.

Z pomocą usługi możesz:

· zgłosić niepokojące incydenty (cyberataki, oszustwa czy nielegalne treści),

· włączyć powiadomienia PUSH o aktualnych zagrożeniach w sieci,

· przeczytać rzetelne artykuły i wskazówki na temat cyberbezpieczeństwa.

W Bezpiecznie w sieci zgłosisz lub dowiesz się, jak zgłosić między innymi: oszustwa (np. fałszywe sklepy internetowe), złośliwą stronę internetową, podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail, a także nielegalne treści (niepokojące zachowania wobec dzieci). Każdy incydent zgłosisz anonimowo lub z podaniem swojego adresu e-mail, aby śledzić status sprawy.

Powiadomienia o aktualnych zagrożeniach w sieci włączyło już ponad 100 tysięcy osób! Jeśli nie ma Cię wśród nich, uruchom usługę i włącz w niej powiadomienia – bądź na bieżąco z metodami cyberprzestępców, by nie dać się im oszukać.

Aktualności nt. aplikacji

Pod koniec listopada 2024 ruszyła nowa kampania informacyjna pod nazwą „mObywatel ma łatwiej”. W pierwszej fazie koncentruje się na mDowodzie i usługach Zastrzeż PESEL oraz Bezpiecznie w sieci.

Ty także dołącz do użytkowników aplikacji. Więcej informacji o niej znajdziesz na stronie: https://info.mobywatel.gov.pl/