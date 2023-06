ZTE wprowadza w Polsce smartfony serii Blade. Nowe modele zaskakują ceną

Co to jest phishing i jak działają cyberprzestępcy? Nie daj się złowić w sieci oszustów!

- Rozszerzamy naszą ofertę w Polsce o kolejną grupę produktową jaką są smartfony z budżetowej serii Blade. Dotąd skupialiśmy się głównie na routerach, które cieszą się już dużą popularnością wśród naszych klientów w Polsce – są obecne we wszystkich kanałach operatorskich, a także z coraz większym powodzeniem sprzedajemy je na rynku otwartym. Chcemy też spróbować swoich sił w kategorii niedrogich smartfonów i rozszerzyć możliwości sprzedażowe, tym bardziej, że klienci poszukują takich niskobudżetowych urządzeń. Zaoferujemy na rynku otwartym modele Blade z przedziału cenowego do 1000 zł. Dodatkowo, od 26 czerwca br. obowiązywać będzie Wakacyjna promocja ZTE Blade! Potrwa ona do końca lipca br., lub do wyczerpania zapasów – powiedział Tomasz Podkowiński, Country Retail Sales Manager w ZTE Polska. Jako pierwsze w sprzedaży pojawią się najwyższe modele z serii. ZTE Blade A72s dostępny będzie w dwóch kolorach, eleganckim ciemnym oraz jasnym błękitnym, a jego cena to 699 zł. Drugi model ZTE Blade V40 Design pojawi się w kolorze czarnym, oraz w cenie 799 zł. Produkty znajdą się w ofertach dużych sieci detalicznych z elektroniką: Media Expert, x-Kom, Neonet, Komputronik i Media Markt, a także w oficjalnym sklepie internetowym producenta.

ZTE Blade A72s – bardzo elegancki i niedrogi

Smartfon ZTE Blade A72s jest dedykowany tym użytkownikom, którzy poszukują eleganckiego i solidnego telefonu z Androidem z bardzo dobrymi parametrami i funkcjami – oczywiście w niewygórowanej cenie. ZTE Blade A72s posiada matową i gładką obudowę, która nie brudzi się od odcisków palców – dzięki temu prezentuje się bardzo elegancko. Wyposażony jest w duży ekran 6,745” HD+ z odświeżaniem 90Hz. To, co szczególnie rzuca się w oczy, to wyspa aparatów fotograficznych z dużym obiektywem aparatu głównego o rozdzielczości 50MP oraz dwoma mniejszymi obiektywami 2MP. Jeden z nich zapewnia głębię ostrości na zdjęciach oraz efekt rozmycia, a drugi jest obiektywem makro, pozwalającym na wykonywanie zdjęć z bardzo bliskiej odległości z dużą dbałością o szczegóły. Moduł fotograficzny uzupełnia lampa LED, która doświetli odpowiednio fotografie nocne. Długą pracę bez konieczności ciągłego ładowania zapewnia duża bateria 5000mAh. Jeśli zaś brakuje energii, ZTE Blade A72s posiada funkcję szybkiego ładowania 22,5W. W modelu A72s znalazło się również miejsce na dużą pamięć 128GB UFS 2,2 z możliwością jej rozszerzenia o kolejny 1TB za pomocą karty pamięci, zaś za płynną pracę odpowiadają 3GB szybkiej pamięci RAM. ZTE Blade A72s obsługuje 2 karty SIM, ma ośmiordzeniowy procesor oraz wsparcie 4 systemów nawigacji GPS. Uzupełnieniem zaawansowanych funkcji jest Wi-Fi w standardzie ac (2 pasma 2.4GHz oraz 5GHz). Telefon ZTE Blade A72s kosztuje 699 zł. Do końca lipca br. można go kupić w o 50 zł taniej.

ZTE Blade V40 Design – szyk i funkcjonalność

Kolejnym smartfonem, z którym ZTE triumfalnie powraca na polski rynek, jest model ZTE Blade V40 Design. To piękne urządzenie z pewnością zadowoli tych użytkowników, którzy szukają eleganckiego i efektownego smartfona z pełnym Androidem oraz bardzo dobrymi parametrami i funkcjami. ZTE Blade V40 Design ma zaledwie 7,98 mm grubości oraz matową obudowę z charakterystycznym gładkim pasem, która nie przyjmuje odcisków palców. Ekran ma przekątną 6,6” FHD+ oraz notch w kształcie kropli wody, w którym znajduje się 8MP aparat do selfie. Na uwagę zasługują 2 okrągłe wysepki aparatów fotograficznych na tylnej obudowie. Znajduje się tam duży obiektyw aparatu głównego HD o rozdzielczości 50MP oraz dwa mniejsze obiektywy 2MP. Pierwszy służy do robienia zdjęć z głębią ostrości i pozwala uzyskać efekt rozmycia, a drugi służy do zdjęć makro, czyli wykonywanie ujęć z bardzo bliskiej odległości. Cały moduł fotograficzny uzupełnia lampa LED. Wewnątrz znajduje się duża bateria 5000mAh. Gdy zabraknie energii, do dyspozycji mamy szybkie ładowanie 22.5W. W ZTE Blade V40 Design znajduje się także duża pamięć 128GB UFS 2.2 z możliwością jej rozszerzenia o kolejny 1TB za pomocą karty pamięci. Za płynną pracę odpowiadają 4GB szybkiej pamięci RAM. Model ten obsługuje 2 karty SIM, ma ośmiordzeniowy procesor oraz wsparcie 4 systemów nawigacji GPS. Uzupełnieniem zaawansowanych funkcji jest Wi-Fi w standardzie ac (2 pasma 2.4GHz oraz 5GHz). Smartfon ZTE Blade V40 Design można kupić w cenie 799 zł. Do końca lipca br. będzie kosztował aż 100 zł taniej!Dwa nowe modele smartfonów ZTE to idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy na niebagatelnym i schludnym designie urządzenia, Androidzie, bogatych funkcjach i atrakcyjnej, niewygórowanej cenie.

Smartfon i smartwatch do kompletu

Z okazji premiery dwóch smartfonów ZTE przygotowało jeszcze jedną specjalną ofertę. Każda osoba, która w dniach 26 czerwca – 31 lipca br. kupi ZTE Blade V40 Design lub ZTE Blade A72s otrzyma zegarek ZTE Watch Live gratis!

