10 000 złotych dla seniorów od Biedronki! Pieniądze z wyjątkowej okazji

Celem programu „Akcja kolacja" organizowanego przez Biedronkę jest przeciwdziałanie samotności osób starszych w szczególnym okresie świąt Bożego Narodzenia, a także zainspirowanie społeczeństwa do samodzielnego organizowania spotkań z seniorami – chociażby poprzez zaproszenie na świąteczny posiłek starszego sąsiada, który nie ma już rodziny, ani nikogo bliskiego.

- „Chcemy pokazać, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla seniorów, a towarzystwo drugiego człowieka może być odpowiedzią na mnóstwo bolączek, które doskwierają osobom starszym. Mamy nadzieję, że dzięki programowi wiele organizacji podejmie się przygotowania kolacji, a samotne osoby, które wezmą w nich udział, poczują radość i magię świąt „ - Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki

W programie „Akcja kolacja” zadaniem organizacji zakwalifikowanych do projektu jest przygotowanie świątecznego spotkania dla seniorów, zwłaszcza tych zagrożonych samotnością i wykluczeniem, a także dla innych osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych. Minimalna liczba seniorów, którzy muszą wziąć udział w spotkaniu, to piętnaście. Na ten cel Fundacja Biedronki przekaże zakwalifikowanym organizacjom grant w wysokości od 6 000 zł do 10 000 zł . Jego wysokość jest uzależniona m.in. od liczby osób starszych biorących udział w spotkaniu wigilijnym.

Fundacja Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta Dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja współpracuje również z Kołami Gospodyń Wiejskich i wspólnie z nimi prowadzi program „Danie Wspólnych Chwil”, w którym samotni seniorzy z terenów wiejskich zapraszani są na posiłki przy wspólnym stole. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii, a obecnie realizuje programy dla uchodźców z Ukrainy. Fundacja przeznaczyła na programy społeczne blisko 144 mln złotych .

