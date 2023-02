100 kilometrów rurociągu Orlenu połączy dwa województwa

Nowe inwestycje PKN Orlen

- Dziś odbieramy dwie inwestycje ze sobą związane. To rozbudowa terminala paliwowego w Trzebini. To 44 tys. metrów sześciennych, ale to pierwszy etap. Drugi etap to do 66 metrów sześciennych. Ale jeszcze większa inwestycja to rurociąg Boronów-Trzebina. On poprzez 100 km łączy nas z rafinerią w Płocku. To rurociąg produkcyjny, który połączył Płock. Nim popłyną paliwa do tutejszego terminala. Ten terminal będzie służył nie tylko woj. małopolskiemu, ale i śląskiemu. Inwestycja warta ponad 200 mln zł. Inwestycja odcinka ok. 100 km. Potrafimy wspólnie z PERN-em wykonywać szybkie inwestycje dające nam bezpieczeństwo - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

- Bezpieczeństwo energetyczne jest oczkiem w głowie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Po inwazji na Ukrainę nie zabrakło paliw i energii w polskich domach. To efekt polityki polskiego rządu. Ta rafineria w Trzebini miała zniknąć, ale ją udało się utrzymać temu rządowi - powiedział minister Maciej Małecki z resortu aktywów państwowych. - Do tej pory paliwo musiało docierać pociągami, teraz będzie docierać rurociagami - podkreślił.

-Jesteśmy zabezpieczeni w paliwa. Ceny będą stabilne. Jesteśmy w pełni zbilansowani, jeżeli chodzi o dostawy gazu do Polski. Dziś mamy 1 luty i nie przedłużyliśmy umowy z firmą Rosnieft - podkreślił podczas konferencji Obajtek.

