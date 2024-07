20 czerwca 2023 roku Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami ogłosiło refundację kosztów prądu dla osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, Łukasz Krasoń, przedstawił program podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dla kogo refundacja?

Podwyżki cen prądu, które weszły w życie od 1 lipca 2023 roku, mogą znacząco wpłynąć na osoby korzystające z domowej wentylacji. Respiratory i koncentratory tlenu zużywają dużo energii, co powoduje, że osoby te mogą ograniczać leczenie w celu zmniejszenia rachunków za prąd, co negatywnie wpływa na ich zdrowie i prowadzi do wyższych kosztów hospitalizacji.

Na czym polega finansowanie?

Program, dedykowany około 20 tysiącom osób, jest finansowany ze środków PFRON, który na ten cel przeznaczył 16 milionów złotych do końca roku. Refundacja wyniesie 100 zł miesięcznie, a wnioskowanie będzie możliwe raz na kwartał. Na przykład, w październiku będzie można zgłosić się o dofinansowanie za lipiec, sierpień i wrzesień, otrzymując łącznie 300 zł.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Procedura wnioskowania jest uproszczona i opiera się na sprawdzeniu rejestrów NFZ dotyczących usług wentylacji domowej. Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną przez system SOW.

Nowy program refundacji kosztów energii dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z respiratorów i koncentratorów tlenu to ważny krok w kierunku wsparcia osób wymagających specjalistycznej opieki. Dzięki temu programowi osoby te będą mogły korzystać z niezbędnego sprzętu bez obaw o wysokie rachunki za prąd, co przyczyni się do poprawy ich zdrowia i jakości życia.

Adrianna Ostaszewska