Gotowanie pełną parą ze sprzętami Silvercrest

W ofercie Lidla znajdziemy szeroki wybór sprzętów Silvercrest, które sprawdzą się w każdej kuchni. Od 14 lipca dostępny będzie czajnik elektryczny Silvercrest o mocy 3000 W w cenie 49,99 zł. To aż 30 zł taniej niż zwykle!

Miłośnicy śniadań z pewnością docenią toster Silvercrest o mocy 870 W za 49,99 zł z nasadką do opiekania bułek oraz spieniacz do mleka na baterie Silvercrest za jedyne 9,99 zł. Dla osób ceniących zdrową kuchnię, Lidl przygotował grill kontaktowy Silvercrest o mocy 2000 W, który będzie dostępny 70 zł taniej za 129 zł. W zestawie znajduje się wyjmowany pojemnik na tłuszcz i skrobaczka. A może masz ochotę na słodkie popołudnie z goframi? Z gofrownicą Silvercrest o mocy 1200 W za 59,99 zł z nieprzywierającą powłoką ILAG® to będzie czysta przyjemność.

Na półkach Lidla pojawi się również zgrzewarka próżniowa Silvercrest Kitchen Tools, którą z aplikacją Lidl Plus dostaniemy 70 zł taniej w cenie 79 zł.

Praktyczne detale, które robią różnicę

W ofercie Lidla znajdziemy również emaliowane garnki Florina, które sprawdzą się na kuchenkach gazowych i indukcyjnych. Dzięki aplikacji Lidl Plus można je będzie kupić 25% taniej. W zależności od średnicy i pojemności, ceny garnków wahają się od 29,99 zł do 40,99 zł. Uzupełnieniem akcesoriów będzie zestaw 5 emaliowanych pojemników z pokrywkami Florina za 29,99 zł. Miłośników gotowania ucieszą również patelnie Silvercrest z nieprzywierającą powłoką ILAG® i przystosowane do mycia w zmywarce. Patelnię o średnicy 24 cm znajdziemy w cenie 39,99 zł, a o średnicy 28 cm za 49,99 zł.

Dla tych, którzy często przygotowują dania jednogarnkowe, Lidl poleca patelnię głęboką z pokrywką o średnicy 28 cm Silvercrest za 64,99 zł. Nie zabrakło też propozycji dla fanów stylowego serwowania – bambusowa deska do sera Livarno Home za 19,99 zł, która doda uroku każdemu spotkaniu przy stole!

Pastelowa kolekcja dla miłośników subtelnych akcentów

Dla fanów subtelnych kolorów i przyjemnych akcentów Lidl przygotował linię kuchennych sprzętów w pastelowej odsłonie. Uniwersalny rozdrabniacz Silvercrest Kitchen Tools o mocy 260 W za 39,99 zł dostępny w miętowej i czarnej wersji świetnie poradzi sobie z warzywami, ziołami, cebulą, a nawet kostkami lodu. W tej samej linii znajdziemy również cyfrową wagę kuchenną Silvercrest za 19,99 zł.

Dodatkowo, od 14 do 21 lipca, w wyjątkowej promocji z aplikacją Lidl Plus, dostępny jest robot planetarny z blenderem kielichowym i wagą Silvercrest Kitchen Tools o mocy 900 W – aż 150 zł taniej za 449 zł.

