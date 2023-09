1000 zł do emerytury. Ilu seniorów dostanie wyższy dodatek do emerytury?

Wysoki dodatek do emerytury

W Polsce jest około 15 tysięcy emerytów, którym należy się wysoki dodatek do emerytury. To grupa opozycjonistów antykomunistycznych. Dotychczas ci emeryci otrzymywali specjalny dodatek do emerytury rzędu 400 zł. W tym roku zostało to świadczenie emerytalne podniesione do nieco ponad 500 zł. W końcu uznano, że opozycjonistom należy się godziwe świadczenie wysokości minimalnej emerytury w Polsce. Od września 2023 roku świadczenie dla opozycjonistów wynosi nieco ponad 1588 zł. Pieniądze te powinni dostać już wszyscy emeryci, którzy są uprawnieni do świadczenia. Jeśli jednak ktokolwiek z beneficjentów jeszcze nie otrzymał wyższej kwoty świadczenia, pieniądze powinny pojawić się w październiku.

Jak już zostało podkreślone, to dodatek dla opozycjonistów. Ale jakoś trzeba udowodnić to, że ryzykowało się własne zdrowie i życie, walcząc z władzą i ustrojem komunistycznym. O dodatek dla opozycjonistów ubiegać się mogą wyłącznie te osoby, które posiadają potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Aby uzyskać taki status konieczne jest zgłoszenie do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Osoby, które mają status emeryta opozycjonisty, świadczenie, o którym mowa, będzie wpływało na konto i będzie waloryzowane tak jak pozostałe dodatki dla emerytów i rencistów.

