12 tys. zł od państwa, jeśli nie podejmiesz pracy. Konieczny wniosek

Aktywnie w domu. Kto może dostać świadczenie?

Program aktywnie w domu zastąpi już w październiku Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodzic opiekujący się dzieckiem dostanie - podobnie jak teraz w ramach RKO - 12 tysięcy złotych na dziecko, które będą wypłacane przez ZUS co miesiąc przez dwa lata, czyli po 500 złotych miesięcznie, bez względu na dochód w rodzinie. W nowym programie nie ma - jak w przypadku RKO - możliwości wyboru pomiędzy wypłatą po 500 zł przez dwa lata a wypłatą po 1000 zł przez rok.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Dokładnie liczy się to następująco: od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończyło 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc.

Rodzic opiekujący się dzieckiem dostanie, podobnie jak teraz w ramach RKO, 12 tysięcy złotych na dziecko. Pieniądze te będą wypłacane przez ZUS na rachunek bankowy rodzica co miesiąc, przez dwa lata, czyli po 500 złotych miesięcznie – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. - W sytuacji, gdy rodzic ma przyznany RKO, w ramach, którego dostaje od nas każdego miesiąca po 1000 zł miesięcznie, może nadal dostawać te pieniądze aż do wyczerpania maksymalnej kwoty RKO, czyli 12 tys. zł – dodaje rzeczniczka, cytowana przez pulshr.pl

Ważne!

Jeśli rodzic już ma przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy, wtedy po 30 września 2024 r., może złożyć – w zależności od sytuacji:

* wniosek o "aktywnie w domu" (nie musi jednak tego robić),

* aktywnie w pracy – jeśli spełni warunek aktywności zawodowej,

* aktywnie w żłobku – jeśli dziecko zacznie chodzić do żłobka.

Aktywnie w domu. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie aktywnie w domu można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12. miesiąc. ZUS będzie przyjmował wnioski od 1 października. Tak jak w poprzednich świadczeniach, również w tym przypadku ZUS będzie przyjmował wnioski tylko elektroniczne. Papierowe formularze nie będą rozpatrywane. Wnioski można złożyć przez eZUS (PUE ZUS), aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia

