12 tys. zł trafi do portfeli Polaków już w maju! Kto skorzysta z nowego świadczenia?

Dodatek dopełniający 2520 zł zwiększy rentę. Kompromis po burzliwych debatach

Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po zmianach dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek dopełniający będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość dodatku będzie waloryzowana od 1 marca.

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego ma nastąpić w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.

Dodatek dopełniający zostanie rozszerzony? Potrzebne dodatkowe analizy

Wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń powiedział, że kwestia dodatku wymaga uregulowania. "Mówiłem o tym zanim projekt obywatelski był procedowany na komisji w Sejmie - że to może być problem i że powinniśmy przyjrzeć się temu uważniej. Jako ministerstwo zaproponujemy kompleksowe rozwiązania, skonsultowane wcześniej ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami" - zapowiedział. Dodał, że grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana także o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zwrócił uwagę, że jest też grupa osób, które nie dostają renty socjalnej, a mają znaczny stopień niepełnosprawności i potrzebują dodatkowego wsparcia. "To są grupy wielomilionowe. Każda złotówka kierowana do tak wielkiej grupy będzie dokładnie oglądana przez Ministerstwo Finansów, więc musimy dobrze przygotować zmiany, by nie było żadnych wątpliwości" - powiedział wiceszef MRPiPS.