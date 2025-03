Spis treści

Kto nie dostanie trzynastki w 2025 roku?

Kluczowym warunkiem otrzymania trzynastej emerytury jest posiadanie prawa do emerytury lub renty na dzień 31 marca danego roku. Jak pisze serwis biznes.interia.pl - "Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednym z podstawowych warunków wypłaty tzw. trzynastki jest to, by prawo do emerytury lub renty obowiązywało na dzień 31 marca danego roku." Oznacza to, że osoby, które nabywają prawo do świadczenia po tej dacie, niestety nie otrzymają trzynastki w danym roku.

Pracujący emeryci: limit dochodów

Szczególnie dotyczy to osób, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego i nadal pracują. Jeśli ich miesięczne przychody przekroczą określony limit, wypłata emerytury może zostać zawieszona, co automatycznie pozbawia ich prawa do trzynastki. Obecnie limit ten wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku, czyli 11 020,40 zł. Jeżeli miesięczne przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku (w 2025 roku to 11 020,40 zł), ZUS tymczasowo wstrzymuje wypłatę podstawowego świadczenia, co automatycznie pozbawia ich prawa do trzynastej emerytury.

Emerytury specjalne: sędziowie, prokuratorzy i sportowcy

Kolejną grupą wykluczoną z otrzymania trzynastej emerytury są emerytowani sędziowie, prokuratorzy oraz sportowcy pobierający tzw. emerytury olimpijskie. Świadczenia te finansowane są nie przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), ale przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub Ministerstwo Sportu. Osoby te otrzymują już wysokie świadczenia, sięgające nawet 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego, dlatego nie kwalifikują się do dodatkowego wsparcia.

Inne sytuacje wykluczające z wypłaty trzynastki

Oprócz wymienionych grup, istnieją również bardziej indywidualne przypadki, w których trzynasta emerytura nie przysługuje. Na przykład, jeśli wniosek o emeryturę został złożony przed 31 marca, ale decyzja o jej przyznaniu zapadła po tej dacie, świadczenie dodatkowe nie zostanie wypłacone. Trzynastka nie przysługuje też osobom, których prawo do świadczeń jest zawieszone na 31 marca danego roku.

Ważne!

Osoby mające prawo do dwóch świadczeń z różnych systemów, np. ZUS i KRUS, otrzymają tylko jedną trzynastą emeryturę.

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2025 roku?

W 2025 roku wysokość trzynastej emerytury brutto wyniesie 1878,91 zł. Jednak kwota, która ostatecznie trafi na konta seniorów, może się różnić ze względu na przepisy podatkowe. Od kwoty brutto należy odjąć obowiązkową składkę zdrowotną oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie