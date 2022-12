Ile wyniesie 13. emerytura w 2023 roku?

13. emerytura w 2023 roku będzie wypłacona. W przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej są na ten cel zagwarantowane pieniądze. Przypomnijmy, w 2022 roku 13. emerytura wynosiła 1217,98 zł netto (na rękę), czyli 1338,44 zł brutto. Jakiej wysokości będzie 13. emerytura w 2023 roku? Wszystko zależy od wskaźnika waloryzacji, jaki ostatecznie poznamy w lutym. Na razie w ustawie budżetowej zakłada się wskaźnik waloryzacji na poziomie 13,8 proc. Oznacza to, że o co najmniej tyle właśnie powinna wzrosnąć 13. emerytura. Przyjmując takie założenia 13. emerytura w 2023 roku wyniesie wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto (na rękę).

Trzynastka jest jednym z dodatkowych świadczeń dla seniorów

W Polsce emeryturę pobiera ponad 6 mln uprawnionych do tego osób. Średnia emerytura wynosi ok. 2,6 tys. zł. Najwyższe świadczenie wypłacane z ZUS kobiecie to 26 tys. zł, a mężczyźnie blisko 38 tys. zł. A 13. emerytura to ustawowy dodatek wypłacany emerytom i rencistom raz w roku bez względu na wysokość ich zasadniczej emerytury lub renty. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 r. Seniorzy w Polsce otrzymują także 14. emeryturę, która to miała być świadczeniem jednorazowym w 2021 roku, ale była też wypłacona w 2022 roku. Premier Morawiecki zapewnia, że 14. emerytura będzie wypłacona seniorom także w przyszłym roku. Wprowadzenie jej wymaga przyjęcia dodatkowej ustawy.

To będą najskromniejsze święta od lat?

