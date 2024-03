i Autor: Shutterstock

Świadczenia emerytalne

13. emerytura w tym roku będzie wcześniej! Ci seniorzy skorzystają

Poznaliśmy już oficjalny wskaźnik tegorocznej waloryzacji oraz wysokość 13. emerytury. Kolejną dobrą informacją jest to, że do niektórych seniorów trafi ona wcześniej, niż się spodziewali. Kto może liczyć na "trzynastkę" we wcześniejszym terminie?