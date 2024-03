1780 zł dla seniorów na Wielkanoc! ZUS właśnie zaczął wypłać pieniądze

QUIZ PRL. To nie były słodycze, ale każdy je jadł. Tylko amatorzy słodkości zgarną komplet punktów

13. emerytura 2024. Terminy wypłat i kwoty "trzynastki"

W tym roku Wielkanoc wypada na przełomie marca i kwietnia. Jednak seniorzy nie muszą się martwić. Gdy termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaci je przed tym dniem wolnym. Pierwsze więc trzynastki trafią do seniorów jeszcze przed świętami, wszystko jest zależne w jakim terminie otrzymujemy podstawowe świadczenie. Oznacza to, że ci, których termin wypłat emerytur przypada na 1 kwietnia otrzymają świadczenie 29 marca w piątek, ze względu na weekend i świąteczny poniedziałek 1 kwietnia.

Trzynasta emerytura jest wypłacana raz do roku emerytom i rencistom w wysokości minimalnej emerytury, która od 1 marca 2024 wynosi 1780,96 zł brutto (1620,67 zł na rękę), na skutek waloryzacji świadczeń o 12,12 proc. Łatwo policzyć ile otrzymamy na konto. Do kwoty którą dostajemy co miesiąc na rękę, dodajemy 1620,67 zł. Przykładowo mając emeryturę na rękę w wysokości 2040 zł, przelew kwietniowy wyniesie 3661 zł.

Nie wszyscy seniorzy otrzymają to dodatkowe świadczenie. Wyłączeni są sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, Przelewu z dodatkiem nie dostaną również biorcy świadczenia przedemerytalnego, którzy mieli zawieszoną wypłatę świadczenia na dzień 31 marca 2024. Zawieszenie powoduje zarabianie kwoty w wysokości 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 marca limit wynosi 9802,50 zł brutto). W sumie 13. emerytura trafi do ponad 6 mln emerytów.

Kalendarz wypłat 13. emerytury w 2024 roku

1 kwietnia poniedziałek (wypłata piątek 29 marca)

5 kwietnia piątek

6 kwietnia sobota (wypłata w piątek 5 kwietnia)

10 kwietnia (środa)

15 kwietnia poniedziałek

20 kwietnia sobota (wypłata w piątek 19 kwietnia)

25 kwietnia czwartek

13. emerytura netto. Ile senior dostanie "na rękę"?

Od 13. emerytury seniorzy muszą zapłacić obok 9 proc. składki zdrowotnej także podatek dochodowy tj. 12 proc. PIT, dlatego wysokość dodatkowego świadczenia będzie różna dla poszczególnych seniorów.

Wielu emerytów przekroczy kwotę 2 500 zł brutto, jeśli w danym miesiącu zsumujemy dwie emerytury – zasadniczą i trzynastą. Emerytura do wysokości 2 500 zł brutto jest zwolniona z podatku PIT. Od emerytury wyższej niż 2 500 brutto oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy, a to pomniejszy wysokość 13-tki na rękę. Wysokość dodatkowego świadczenia będzie spadać wraz z przekroczeniem przez sumę emerytury i trzynastki kwoty 2500 zł brutto.

