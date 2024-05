Rząd zdecydował. Tyle wyniosą 14. emerytura w 2024 roku

Termin wypłaty i wysokość czternastej emerytury ustalana jest przez rozporządzenie Rady Ministrów, świadczenie jednak musi być nie mniejsze niż minimalna emerytura (obecnie to 1780,96 zł). Rząd ma furtkę, aby arbitralnie świadczenie podwyższyć. Jak jednak wynika z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027 "czternastki" mają być "standardowej wysokości" również w tym roku.

W 2023 roku czternastki wynosiły więcej niż ówczesna minimalna emerytura (wtedy 1588 zł brutto), po tym jak prezes PiS zapowiedział, że wyniosą 2650 zł brutto. Choć pojawiały się informacje, że wyższa 14. emerytura była skutkiem pomyłki Jarosława Kaczyńskiego, ostatecznie takiej wysokości świadczenia zostały wypłacone seniorom. W tym roku podwyżki jednak nie będzie i świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli niemal 1000 zł mniej.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku?

Ponadto, tak jak w ubiegłych latach nie wszyscy seniorzy dostaną czternastkę pełnej wysokości. Świadczenie pełnej wysokości jest przeznaczone tylko dla seniorów, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", Czyli jeśli ktoś np. otrzymuje 3000 zł emerytury, to przekroczył limit o 100 zł, to też o tyle będzie pomniejszona jego czternastka.

Ponadto minimalna wysokość czternastki to 50 zł. To oznacza, że jeśli ktoś otrzymuje 4600 zł brutto emerytury, to otrzymania jedynie 80,96 zł czternastki. Jeśli jednak jego emerytura wynosi 4631 zł, jego teoretyczna czternastka po pomniejszeniu wyniosłaby 49 zł, czyli poniżej progu 50 zł - to też taki senior świadczenia nie dostanie.

Próg 2900 zł nie jest jedyną pułapką na emerytów. Przykładowi seniorzy z emeryturą 2000 zł i 2800 zł w teorii obaj mieszczą się w limicie, ale ten z niższym świadczeniem otrzyma wyższą czternastkę. Wynika to z tego, że emerytury do 2500 zł nie są objęte podatkiem dochodowym, więc zamożniejszy senior będzie musiał zapłacić dodatkowo podatek, co wpłynie na wysokość jego wrześniowego przelewu.

Kiedy wypłata 14. emerytur?

Czternastki trafią na konta seniorów we wrześniu, raz z podstawową emeryturą. To oznacza, że seniorzy uprawnieni do 14. emerytury otrzymają w tym miesiącu większy przelew niż zazwyczaj.

