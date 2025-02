15 tygodni dodatkowego urlopu dla Polaków. Kto będzie mógł z tego skorzystać?

Imigranci nie pracują i dostają 800 plus! Minister dosadnie: “Problemu nie ma”

800 plus

Przejazdy i bilety w aplikacji Żabki. Co zmieniło się od lutego?

15 tygodni dodatkowego urlopu

Wraz z dniem 19 marca 2025 roku wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące urlopów dla rodziców. W końcu zapis w ustawie znalazły zapisy dotyczące zwiększenia dni wolnego od pracy dla rodziców wcześniaków i dzieci, które od pierwszych swoich dni wymagają długotrwałego pobytu w szpitalu. Dotychczas mamy wcześniaków borykały się z problemem przedwczesnej konieczności powrotu do pracy po porodzie. Niejednokrotnie przywoziły swoją pociechę do domu po kilku miesiącach od jej narodzin. A okres urlopu macierzyńskiego biegł od dnia narodzin dziecka, niezależnie od tego, czy poród był o czasie - czy też o wiele przedwczesny. Z podobnymi wyzwaniami mierzą się mamy maluszków, które pierwsze miesiące swojego życia ze względu na zły stan zdrowia muszą spędzać w szpitalach. Podobne trudności występują też przy ciąży mnogiej. Jednak niebawem to się zmieni. Grupa rodziców dostanie więcej dni urlopu macierzyńskiego.

Prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mają rodzice (biologiczni, ale i inni opiekunowie prawni dziecka): dzieci urodzonych przedwcześnie, tj. przed 37. tygodniem ciąży; noworodków wymagających hospitalizacji bezpośrednio po urodzeniu; w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie uwzględniana waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego). Wymiar tego dodatkowego urlopu będzie ustalany na podstawie łącznego czasu pobytu dziecka w szpitalu do 8. lub 15. tygodnia po porodzie.

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Uzupełniający urlop macierzyński przyznawany jest na wniosek zainteresowanej nim osoby. Wypełniony druk składa się co najmniej 21 dni przed zakończeniem podstawowego urlopu macierzyńskiego. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. zaświadczenie ze szpitala, w którym dziecko było hospitalizowane. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o długości pobytu dziecka w szpitalu, potwierdzenie jego narodzin oraz wskazywać termin zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Warto zaznaczyć, że uzupełniający urlop macierzyński, będzie funkcjonować obok dotychczasowych rozwiązań, takich jak urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski. Podczas korzystania z tego dodatkowego urlopu, rodzicom przysługiwać będzie zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Autor: