Imigranci nie pracują i dostają 800 plus! Minister dosadnie: “Problemu nie ma”

Weto Zandberga. Zawetuje ustawy o dopłaty do kredytów mieszkaniowych

Co z gotówką?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o niepracujących ukraińcach pobierających 800 plus: ten problem nie istnieje

Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii wyborczej postulował zmiany w programie 800 plus. Stwierdził, że środki powinny trafiać tylko do tych Ukraińców, którzy pracują w Polsce i w Polsce odprowadzają podatki. Sam twierdził, że to "zdroworozsądkowe" rozwiązanie.

Wypowiedź zaskoczyła szefową resortu rodziny, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. W rozmowie w Radiowej Trójce 12 lutego stwierdziła, że problem praktycznie nie istnieje, bo według danych niewielu Ukraińców w Polsce nie pracuje. Jak podkreśliła, większość z nich pracuje i odprowadza w Polsce, oraz dodała, że nie wie dlaczego Rafał Trzaskowski poruszył ten temat.

- Ukraińcy i Ukrainki w Polsce pracują tak samo, jak Polki i Polacy, co w ogóle jest fenomenem w skali państw europejskich, bo to jest blisko 80 proc. Ukraińców [pracujących - dop. red.] - mówiła szefowa resortu rodziny.

Co zaś z pozostałymi 20 procent? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stwierdziła, że "mogą być to osoby opiekujące się chorymi dziećmi, czy starszymi rodzinami", bo po wybuchu wojny schronienie w Polsce znajdowały całe rodziny, z seniorami. Ponadto stwierdziła, że nie powinno się karać dzieci za brak zatrudnienia rodziców.

Ukraińcy i tak stracą 800 plus? Za rok wygaśnie termin ważności ustawy

Choć szefowa resortu podkreślała, że w jej resorcie nie toczą się pracę nad zmianami w 800 plus, to dodała, że problem wypłaty świadczeń dla Ukraińców może być problemem "tymczasowym". Wynika to z tego, że przyznawanie świadczenia Ukraińcom wynika z ustawy pomocowej, której wprowadzenie było związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Ważność ustawy niebawem wygaśnie.

- Ta ustawa ma swój termin ważności. Ona za rok po prostu się skończy, przestanie obowiązywać. Jeśli ktoś będzie decydował się na kontynuowanie życia w Polsce, będzie wiązał z Polską swoją przyszłość, to tak jak wszyscy inni cudzoziemcy będzie musiał ubiegać się o odpowiedni status, przechodzić te wszystkie formalności - dodała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak dodała, ustawą zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i to od tego resortu w głównej mierze zależy obserwacja, analiza i ew. decyzja o zakończeniu ustawy, lub poddanie jej przedłużenia głosowaniu w parlamencie.

