Program "Aktywny rodzic", czyli Babciowe?

- Każde dziecko w Polsce do 35. miesiąca życia będzie mogło liczyć na pomoc państwa - podkreślił Donald Tusk. Rada Ministrów bierze na tapet projekt "Aktywny rodzic". W rządzie trwa debata na temat nowych rozwiązań w opiece nad dziećmi do lat 3. Donald Tusk w kampanii wyborczej obiecywał tzw. babciowe. We wtorek 8 kwietnia 2024 roku rząd przyjął projekt ustawy w sprawie programu "Aktywny rodzic", którego sztandarowym elementem jest tak zwane Babciowe.

Ile wyniesie Babciowe?

Takie świadczenie ma być wypłacane być może nawet jeszcze w 2024 roku w ramach programu "Aktywny rodzic". Zgodnie ze wstępnymi założeniami babciowe ma wynosić 1500 zł miesięcznie (w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym kwota ma być zwiększona do 1900 zł).

Dla kogo Babciowe w ramach programu "Aktywny rodzic"?

Dla kogo będzie babciowe? Pieniądze te mają być wypłacane na konto bankowe rodzicom i przeznaczone na zapłacenie babci za opiekę nad małymi wnukami, kiedy to rodzice wrócą do pracy. Rodzice mają mieć wybór, czy daną kwotę przeznaczają na zapłatę babci czy emerytowanej ciotce czy też wydadzą je na opłatę prywatnej opieki w postaci niani. Nowe świadczenie ma przysługiwać rodzicom, których pociecha jest w wieku żłobkowym (od ukończenia 20 tygodnia do ukończenia trzeciego roku życia). Świadczenie to będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Rodzic, który będzie chciał pobierać takie świadczenie, będzie musiał podjąć pracę na etacie lub na podstawie umowy zlecenie albo w ramach działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

Nowe przepisy mają wejść w życie na podstawie nowej ustawy. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do systemu prawnego sumie aż trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka. To odpowiednio „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.

Aktywnie w żłobku. Dopłata do żłobka

"Rodzice aktywni w pracy" to głównie przedstawione już przez nas babciowe. "Aktywnie w żłobku" to jak sama nazwa wskazuje dofinansowanie pobytu pociechy w żłobku, ale nie większe niż 1500 zł miesięcznie. Pieniądze mają trafiać bezpośrednio do placówki. Zatem jeśli żłobek będzie droższy, co jest bardzo prawdopodobne po rekordowej inflacji, z jaką zmagaliśmy się w ostatnich latach, to brakującą kwotę trzeba będzie dodać z własnej kieszeni. Jeśli program wejdzie w życie, to przestanie obowiązywać obecnie obowiązująca dopłata do pobytu dziecka w żłobku rzędu 400 zł miesięcznie.

Aktywnie w domu. Dopłata dla rodziców

Świadczenie „Aktywnie w domu” będzie stanowiło wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na babciowe lub dopłatę do żłobka. Oferta "aktywni w domu" skierowana jest głównie do rodziców, którzy są nieaktywni zawodowo, z jakichś powodów nie mogą podjąć pracy i pozostają z pociechą w domu. Świadczenie „aktywnie w domu” będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, z tą różnicą, że świadczenie „aktywnie w domu” będzie można uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Ile będzie wynosiło świadczenie "aktywnie w domu"? To kwota 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące (nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego). Oczywiście wraz z wejściem w życie programu "aktywnie w domu" przestanie funkcjonować kapitał opiekuńczy.

Z ilu świadczeń na dziecko można skorzystać?

Kiedy rodzice będą musieli podejmować decyzję, z którego programu wsparcia chcą skorzystać? Czy wybór jednego rozwiązania od razu wyklucza możliwość skorzystania z innego? Uwaga! Rodzic wraz ze zmianą swojej sytuacji życiowej będzie miał prawo do zmiany świadczenia, z którego chce korzystać. Co bardzo ważne, zmian można dokonywać wielokrotnie, ale na to samo dziecko, za dany miesiąc, może być pobierane tylko jedno świadczenie wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka.

Projekt ustawy trafi do Sejmu. - Nikt się nie odważy zablokować tego programu - zapewnia Donald Tusk. Wnioski o wsparcie mają być składane on-line przez profil w ZUS.

